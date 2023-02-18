'Enkaz bebek' diye yazılan talihsiz yavrunun hikayesi yürekleri yaktı





DNA TESTİ YAPILDI...

Depreme Kahramanmaraş'taki evinde yakalanan küçük yavru, annesi Nadya ile babası Ahmet'i kaybetti. Kendisi de 2 gün sonra ağlama sesini duyan vatandaşlar sayesinde enkazdan çıkartılabildi. Adını bile bilmeyen komşusu, onu sağlık görevlilerine teslim etti. İletişim bilgisi olarak da kendi cep telefonunu verdi. Kimsesiz kaldığı için devlet korumasına alınan Fatma bebek, Cumhurbaşkanlığı'nın uçağıyla Ankara'ya gönderildi. Dosyasındaki 'Enkaz bebek' yazısı ise içimizi titretti. Ancak alın yazısı işte bu notla şekillendi. Çünkü Şanlıurfa'da yaşayan amcası Muhammed Abid, depremin ardından Kahramanmaraş'a gitti. Fatma'yı ve ailesini bulmak için günlerce bekledi. Bu sırada, 'Enkaz bebek'i bulan komşuya denk geldi. Yaşlı kadın, adını bile bilmediği bebeğin Ankara'ya gönderildiğini ve devlet korumasına alındığını söyledi. "O benim kardeşimin bebeği" diyen amca hemen Ankara'ya gitti. DNA testi ve kimlik kontrollerinin ardından Fatma bebek, hayattaki tek yakını olan amcasına teslim edildi. Yeğenine 10 gün sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşayan amca Abid, "Şükürler olsun ona kavuştum" dedi.