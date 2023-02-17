Miraç Kandil'inde eller semaya depremzedeler için açıldı

Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercilerinden olan Miraç Kandili bütün camilerde kutlandı. Miraç Kandil'ini Eyüp Sultan Camii'nde eda etmek isteyen birçok vatandaş akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen hasırların üzerinde namaz kılıp dua etti.
Miraç Kandili'ni eda etmek için camilere akın eden vatandaşlar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişi için de dua etti. Eyüpsultan Belediyesi hem Miraç Kandili, hem de depremde hayatını kaybedenler için kavurmalı pilav ve helva dağıttı. Helva ve pilav almak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.
"BU GECENİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE BİZİ BAĞIŞLASIN"
İbadetini yerine getirmek için gelenlerden Yılmaz Dayanal, "Gecemiz hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Bu zor zamandan geçen ülkemize en azından bir dua ile neler yapabilirize bakalım. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin bize. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine bizi bağışlasın" dedi.