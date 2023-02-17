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    • Yaşam
    • 17.02.2023 23:06
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    • 17.02.2023 23:06
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    Miraç Kandil'inde eller semaya depremzedeler için açıldı

    Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercilerinden olan Miraç Kandili bütün camilerde kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanında eller semaya depremzedeler için açıldı.

    Eller semaya depremzedeler için açıldı

    Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercilerinden olan Miraç Kandili bütün camilerde kutlandı. Miraç Kandil'ini Eyüp Sultan Camii'nde eda etmek isteyen birçok vatandaş akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluya serilen hasırların üzerinde namaz kılıp dua etti.



    Miraç Kandili'ni eda etmek için camilere akın eden vatandaşlar "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybeden, yaralanan ve evsiz kalan binlerce kişi için de dua etti. Eyüpsultan Belediyesi hem Miraç Kandili, hem de depremde hayatını kaybedenler için kavurmalı pilav ve helva dağıttı. Helva ve pilav almak isteyen vatandaşlar Eyüp Sultan Camii çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu.



    "BU GECENİN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE BİZİ BAĞIŞLASIN"
    İbadetini yerine getirmek için gelenlerden Yılmaz Dayanal, "Gecemiz hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul etsin. Bu zor zamandan geçen ülkemize en azından bir dua ile neler yapabilirize bakalım. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin bize. Bu gecenin yüzü suyu hürmetine bizi bağışlasın" dedi.



        "RABBİM DAHA BÜYÜK FELAKETLERİ BAŞIMIZDAN DEF ETSİN"
        Depremzedeler için dua ettiğini belirten Dayanal, "Onlar için burada duamızı ettik. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Ölmüşlerimizin ruhu şad olsun. Geride kalanlara rabbim sabırlar versin. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Acılıyız. Rabbim daha büyük felaketleri başımızdan def etsin. Bir daha göstermesin böyle acılar. Onun için dua ettik. Rabbim kabul etsin inşallah" şeklinde konuştu.



        "ALLAH BİR DAHA BİZE BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN"
        Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Mehmet Sevim, "Allah sabırlar versin. Allah ölenlerin mekanları cennet etsin. Sağ olanlara da Allah acil şifalar versin. Allah bir daha bize böyle acılar yaşatmasın. Bu akşamın yüzü suyu hürmetine. Çok güzel bir şey. Maneviyatı yüksek. Allah'ım şükürler olsun bizi bu günlere kavuşturdu. İnşallah bizi Ramazan'a da kavuşturur" dedi.



        ELLER DEPREMDE VEFAT EDEN VATANDAŞLAR İÇİN SEMAYA AÇILDI
        Miraç Kandili'nde Kocaelili vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ve yaralananlar için ellerini semaya açarak dua etti. Kocaelili vatandaşlar her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili'nde Fevziye Camii'ne akın etti. Kandil sebebiyle camide Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Kılınan yatsı namazının ardından ise eller, deprem felaketinde hayatını kaybeden ve yaralı olan vatandaşlar için semaya açıldı.



            "DEPREM HADİSESİ ATLATTIK ÇOK CANLARI KAYBETTİK"
            Camiye gelen vatandaşlardan Ahmet Çimen, "Miraç Kandili hepimizin bildiği gibi, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Kudüs'e, Kudüs'ten de Allah'ın huzuruna yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu vesile ile Peygamber Efendimize birçok hediye verilmiştir. Bu hediyelerin en önemlisi 5 vakit namazdır" dedi.



            Depremde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için dua ettiklerini aktaran Çimen, "Çok canları kaybettik, orada depremden kurtulan kardeşlerimiz birçok zahmetler çekiyorlar. Dolayısıyla onlar için dua edeceğiz aynı zamanda duaların kabul olduğu bu gece dualarımız oradaki kardeşlerimiz için olacak. Dünya üzerinde ve Türkiye'mizde eziyet çeken, zulüm gören, işkence gören, zorluk çeken kardeşlerimiz için dua edeceğiz bu gece" diye konuştu.



            BİTLİS'TE DEPREMZEDELERE YÖNELİK KANDİL PROGRAMI DÜZENLENDİ
            Bitlis Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Miraç Kandili münasebeti ile depremzedelere yönelik kandil programı düzenlendi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden sonra Bitlis'teki Beşminare Kredi Yurtlar Kurumunda misafir edilen depremzedeler için kandil programı düzenlendi.



                Bitlis Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil programı belediye tarafından ikram edilen akşam yemeği ile başlarken vatandaşlara kandil simidi, çocuklara ise şekerler verildi. Kandil programı din görevlileri tarafından okunan mevlid ve ilahilerden sonra İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani tarafından dualar edilmesinin ardından sona erdi.



                İZMİR'DE MİRAÇ KANDİLİ İDRAK EDİLDİ
                İzmir'de Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camileri doldurdu. İzmir'de Miraç Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, dualar ederek kandili idrak etti. Bornova ilçesinde Miraç Kandili dolayısıyla Bilal Saygılı Camii'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Yatsı namazının ardından, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, duaların edilmesiyle son buldu. İlahilerin de söylendiği programda, depremzedeler ve depremde hayatını kaybedenler için de dualar edildi. Kandil dolayısıyla camii avlusunda vatandaşlara ikramlarda bulunulurken, vatandaşlar şehirde bulunan diğer camilerde de düzenlenen programlara katıldı.



                MİRAÇ KANDİLİ ÇADIRDA DUALARLA İDRAK EDİLDİ
                Hazreti Peygamber'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerin bazı noktalarında çadır mescitlerde idrak edildi. O yerlerden birisi de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Binası önündeki meydana kurulan çadır mescitti. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden kandil programında, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Ardından vatandaşlar, yatsı namazını cemaatle kıldı.



                    "BURADA İNANILMAZ BİR BİRLİKTELİK VAR"
                    Kandil programını icra eden Sakaryalı imam Murat Polat, Kahramanmaraş'a depremzedelerin acılarını paylaşmak için geldiklerini söyleyerek, "Din gönüllüleri olarak bizler sahada hem fiziki olarak hem de manevi olarak kardeşlerimize destek oluyoruz. Bugün de malumunuz Miraç Kandili. Burada depremzede kardeşlerimizle birlikte Miraç Kandilini icra ettik, Kur'an-ı Kerim okuduk, vefat eden kardeşlerimizi rahmetle andık, yaralı olan kardeşlerimize şifa diledik. Yüce Mevlam bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ancak şuna şahit olduk; burada inanılmaz bir birliktelik var. Milletimiz kardeşlerimize yardımcı olabilmek için adeta seferber olmuş, adeta birbirleriyle yarışıyorlar" ifadelerini kullandı.



                    "VEFAT EDEN KARDEŞLERİMİZİN CENNETE ULAŞMASIYLA İLGİLİ ALLAH'A DUALAR ETTİK"
                    Yatsı namazını kıldıran Trabzon Beşikdüzü İlçe Müftüsü İhsan Öz ise şunları kaydetti:
                    "Trabzon'dan dün akşam itibarıyla buraya geldik. Trabzon'da, 'Kahramanmaraş'a gitmek için kimler gönüllü olur' diye sorulduğunda birkaç saat içerisinde 200'e yakın görevlimiz gelmek istedi. Biz de ilk grup olarak buradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için geldik. Dönüşümlü olarak buraya geliyoruz. Yaklaşık 6 gün boyunca buradaki kardeşlerimiz çalıştıktan sonra diğer grup geliyor. Böylelikle burada kesintisiz bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Miraç Kandili sebebiyle bir program icra ettik. Depremzede kardeşlerimize Yasin Suresi'nden ayetler okuduk. Vefat eden kardeşlerimizin cennete ulaşmasıyla ilgili Allah'a dualar ettik. Hastalarımız için de şifalar diledik. Cenab-ı Hak bize bu acıları bir daha yaşatmasın." Öte yandan, bir yardım kuruluşu ise çadırdan çıkan cemaate kandil simidi ikram etti.

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