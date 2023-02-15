Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.
OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?
-Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması
-Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama
-Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması
-OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması
-Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması
-Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme
-Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması
-Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması
-İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması