Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus deprem bölgesinden yapılacak uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen yeni bilgilere göre, uçak seferlerinin %25 oranlarında uçuş azaltması yapılacağı bildirildi.
THY 13 ŞUBAT'A KADAR BİLETLERİ 100 TL'YE SABİTLEDİ
THY yaptığı açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi.
PEGASUS HAVA YOLLARI'NDAN DEPREM BÖLGESİ İÇİN EK SEFER PLANLAMASI DUYURUSU
Pegasus Hava Yolları, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planlaması yapıldığını, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.