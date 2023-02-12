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    • Yaşam
    • 12.02.2023 14:42
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    • 12.02.2023 14:42
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    Su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine ne zaman verilecek? Tarih verildi! Gaziantep'e doğalgaz ne zaman gelecek? O gün kademeli olarak...

    Gaziantep doğalgaz ne zaman verilecek sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ilçesi ve Narlı'ya, Gaziantep il merkeziyle Nurdağı ve Islahiye ilçesine, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçelerine doğalgaz verildiğini duyurdu. Peki, Gaziantep'e doğalgaz ne zaman verilecek? Deprem bölgelerine doğalgaz verildi mi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Tarih verildi! Gaziantep’e doğalgaz ne zaman gelecek?

    Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Hatay gibi depremden etkilenen bazı bölgelerde; su, elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Peki, Gaziantep2e doğalgaz ne zaman verilecek? İşte ayrıntılar...

    GAZİANTEP'TE SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, şu açıklamalarda bulundu;

    "3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda."

    "Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.

        Afet enerji grubundan yapılan açıklamada Hatay-Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğalgaz verilemediği belirtilerek, "BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Gaziantep Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğal gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir." ifadeleri kullanıldı.

        GAZİANTEP DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında AFAD'ta kurulan kriz merkezinde Gaziantepli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan yardımcısı Abdullah Tancan görev yapıyor. Tancan, Gaziantep'te % 85'ine elektrik verildiğini ancak Fevzipaşa trafosunun hasar görmesi nedeniyle İslahiye ve Nurdağı'na elektrik verilemediğini söyledi. Tancan mobil trafo merkezinin saat 20.00'da hizmete girmesiyle birlikte bu iki ilçenin elektriğe kavuşacağını söyledi.

        GAZ KADEMELİ OLARAK VERİLECEK

        Enerji ve Tabii kaynaklar bakan yardımcısı Tancan, Gaziantep'in en büyük sorunlarından birisini Doğalgaz olduğunu ve bunun da genel sorun olduğunu belirtti. Tancan, Perşembe sabahı Gaziantep'e 200 kişilik ekip görevlendirildiğini ve doğalgazı kademeli olarak bölgelere vermek için özel ekibin çalışmalara başladığını ve bölgeleri kademeli şekilde kontrol edeceklerini gaz kaçağı olmayan apartman ve işyerlerine gaz verileceğini kaydetti. Tancan bu sürecin asgari 5 gün süreceğinize sözlerine ekledi.
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