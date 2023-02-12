Su, elektrik ve doğalgaz deprem bölgelerine ne zaman verilecek? Tarih verildi! Gaziantep'e doğalgaz ne zaman gelecek? O gün kademeli olarak...

GAZİANTEP DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında AFAD'ta kurulan kriz merkezinde Gaziantepli olan Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan yardımcısı Abdullah Tancan görev yapıyor. Tancan, Gaziantep'te % 85'ine elektrik verildiğini ancak Fevzipaşa trafosunun hasar görmesi nedeniyle İslahiye ve Nurdağı'na elektrik verilemediğini söyledi. Tancan mobil trafo merkezinin saat 20.00'da hizmete girmesiyle birlikte bu iki ilçenin elektriğe kavuşacağını söyledi.

GAZ KADEMELİ OLARAK VERİLECEK

Enerji ve Tabii kaynaklar bakan yardımcısı Tancan, Gaziantep'in en büyük sorunlarından birisini Doğalgaz olduğunu ve bunun da genel sorun olduğunu belirtti. Tancan, Perşembe sabahı Gaziantep'e 200 kişilik ekip görevlendirildiğini ve doğalgazı kademeli olarak bölgelere vermek için özel ekibin çalışmalara başladığını ve bölgeleri kademeli şekilde kontrol edeceklerini gaz kaçağı olmayan apartman ve işyerlerine gaz verileceğini kaydetti. Tancan bu sürecin asgari 5 gün süreceğinize sözlerine ekledi.