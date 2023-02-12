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    • Yaşam
    • 12.02.2023 08:30
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    • 12.02.2023 08:30
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    OHAL'de asker ve polisin VUR EMRİ var mı? OHAL halinde neler yasak, neler serbest olur? 3 aylık OHAL depremde nasıl uygulanır?

    Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

    takvim.com.tr
    3 aylık OHAL depremde nasıl uygulanır?

    Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

    OHAL İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

    -Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

    -Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

    -Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

    -OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

    -Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

    -Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

    -Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

    -Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

    -İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

        -Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

        -Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

        -Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

        OHAL KİM TARAFINDAN, HANGİ ŞARTLARDA İLAN EDİLEBİLİR?

        Anayasa'nın 119. maddesine göre, Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.

        OHAL SÜRECİ NASIL İŞLER?

        Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

            OHAL'DE VUR EMRİ VAR MI?

            Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışları yapan ve yağmacılık faaliyeti gerçekleştirenlere yönelik ise net konuştu. Erdoğan, "Süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına karşı müdahale imkanını devlete vermiş olacaktır. Yağmalama çalışmalarına OHAL ile müdahale etme imkanını devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak yapacak. Siyasi istismara izin vermeyeceğiz" dedi.
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            Haberler Yaşam OHAL'de asker ve polisin VUR EMRİ var mı? OHAL halinde neler yasak, neler serbest olur? 3 aylık OHAL depremde nasıl uygulanır?
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