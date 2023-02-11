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    Türkler dirençli

    ABD'li arama kurtarma ekibinin liderlerinden John Morrison, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

    Türkler dirençli
    ABD'li arama kurtarma ekibinin liderlerinden John Morrison, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi. Morrison, "Türkiye'de bulunduğumuz her yerde tarifsiz bir misafirperverlikten başka bir şey görmedik. Ekiplerimizin köpek üyeleri Adıyaman genelinde burunlarını kullanarak hayat belirtileri aradı. Köpeklerin koku duyusu insandan 100 bin kat daha hassastır, bu nedenle olası kurtarma fırsatlarını tanımlamada hayati öneme sahipler. Türkler dirençli insanlar" dedi.

    TORUNUM ORADA
    RUS arama kurtarma ekibinden Andrey Türk vatandaşların sürekli yanlarına gelip çok teşekkür ettiklerini ifade etti. Bir Türk teyzenin yanına gelip "Torunum orada geldiniz yardıma" diyerek kendisine sarıldığını belirtti. Gözleri yaşlı bir genç elinde çay ile yanımıza geldi. Hiç konuşmadan çayı kendisine uzatması kendisini etkilediğini anlattı.

    96 ÜLKEDEN KOŞTULAR
    TÜRKİYE'NIN 10 ilinde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli iki depremden sonra dünya yardım konusunda seferber oldu. 5 kıtadan 100 ülke, Türkiye'ye destek için ya kurtarma ekibi, ya sahra hastanesi ya da maddi destek gönderdi.
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