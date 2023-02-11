Kolon faciası! İkizi ayakta kaldı, mahkemelik apartman depremde yıkıldı

10 ilimizi vuran depremlerde Gaziantep'te yıkılan binalardan biri de Emre Apartmanı oldu. İkizi olan binanın dimdik ayakta durmasına karşın Emre Apartmanı'nın yerle bir olması araştırılırken, şok bir iddia da gündeme geldi. Apartmanın zemin katında faaliyette bulunan bankanın, kolonlarından birini kestiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.
DÖNEREK YIKILMIŞ
22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği ifade edildi. İlk gün 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şikayetçi olunan binayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
MOLOZLAR BİRİKTİRİLİYOR
Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi. Çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.
YALNIZCA MERDİVENİ AYAKTA KALDI
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Malatya'da, 5 katlı apartmanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı. Binanın bulunduğu mahallede yaşayan Halil Özgün, apartmanın yıkılışı sırasında çok yakınında bulunduğunu, enkaz altında kalmadığı için şükrettiğini söyledi. İlk depremin büyük hasara yol açtığını anlatan Özgün, yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşadığını, ikinci sarsıntının ardından caminin büyük zarar gördüğünü, yanındaki binanın da yıkıldığını aktardı. Muharrem Özdemir de "Halen kendimizde değiliz, ayakta dururken yer sallanıyor zannediyoruz" dedi.
DÖNEREK YIKILMIŞ
22 daireden oluşan ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği ifade edildi. İlk gün 2 kişinin canlı çıkarıldığı enkazda, arama kurtarma çalışmaları devam ederken, şikayetçi olunan binayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
MOLOZLAR BİRİKTİRİLİYOR
Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi. Çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.
YALNIZCA MERDİVENİ AYAKTA KALDI
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Malatya'da, 5 katlı apartmanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı. Binanın bulunduğu mahallede yaşayan Halil Özgün, apartmanın yıkılışı sırasında çok yakınında bulunduğunu, enkaz altında kalmadığı için şükrettiğini söyledi. İlk depremin büyük hasara yol açtığını anlatan Özgün, yıkılan binanın yanındaki apartmanda yaşadığını, ikinci sarsıntının ardından caminin büyük zarar gördüğünü, yanındaki binanın da yıkıldığını aktardı. Muharrem Özdemir de "Halen kendimizde değiliz, ayakta dururken yer sallanıyor zannediyoruz" dedi.