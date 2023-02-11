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    1000 yılda bir olur! Japon deprem uzmanından dikkat çeken yorum

    Japon deprem uzmanı Prof. Toda Shinjin, “Bu kadar büyük iki depremin aynı yerde iki kez olması, bin yılda bir belki yaşanabilir” açıklamasını yaptı.

    1000 yılda bir olur
    Türkiye, Kahramanmaraş'taki iki yıkıcı depremle sarsıldı... Japon Profesör Toda Shinjin bu büyüklükteki depremlerin 1000 yılda bir görülebileceğini söyleyerek "Depremin ne zaman nerede olacağını tahmin edemeyiz. Ama aynı bölgede (Kahramanmaraş) güçlü bir deprem yaşanma olasılığını göz ardı etmemeliyiz" dedi. İşte diğer uzmanların yorumları: Doç. Dr. Judith Hubbard: Bunun olağan dışı olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü bilimin bile bazen yetersiz kalabileceğini gördük. Araştırmalarımız başladı. Dr Stephen Hicks: Depremin yüzeye 10 kilometreden yakın meydana gelmesi 'en kötü senaryo' olarak kabul görür. Biz de şaşkınız. İki farklı deprem özellikle ikincisi araştırılmalı.
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    Haberler Yaşam 1000 yılda bir olur! Japon deprem uzmanından dikkat çeken yorum
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