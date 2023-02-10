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    • Yaşam
    • 10.02.2023 07:31
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    • 10.02.2023 07:31
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    THY, Pegasus, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 8,9 10 Şubat 2023 uçak seferleri sorgulama...

    İptal olan uçak seferleri hakkında araştırmalar hızlandı. Pegasus ve THY peş peşe duyuru yayımlayarak yardımlarda bulunuyor. Uçak seferleri iptal mi edildi, uçuşlar iptal mi, İstanbul'da hangi uçuşlar iptal sorularının yanıtı gelen son dakika haberleri araştırmaları sabahın erken saatlerinde hız kazandı. THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta 238 sefer iptal edilmişti. İşte 8,9,10 Şubat 2023 THY, Pegasus uçak seferleri...

    takvim.com.tr
    8,9,10 Şubat 2023 THY, Pegasus uçuşlar iptal mi?

    Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus deprem bölgesinden yapılacak uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen yeni bilgilere göre, uçak seferlerinin %25 oranlarında uçuş azaltması yapılacağı bildirildi.

    THY 13 ŞUBAT'A KADAR BİLETLERİ 100 TL'YE SABİTLEDİ

    THY yaptığı açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi.

    PEGASUS HAVA YOLLARI'NDAN DEPREM BÖLGESİ İÇİN EK SEFER PLANLAMASI DUYURUSU

    Pegasus Hava Yolları, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planlaması yapıldığını, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

        ADANA, ELAZIĞ VE DİYARBAKIR'DA UÇUŞLAR DURDURULDU MU?

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini aktardı.

        Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

        "Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası devletimizin tüm birimleriyle, milletimiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımını sağlamak üzere Adana, Elazığ ve Diyarbakır havalimanlarında operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarını sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere kolay ulaşımı için değerlendiriyoruz. Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatılmıştır."

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARI AZALTILIYOR

        Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında uçuş azaltma kararı alındı.

        Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantı sonucu aldığı kararda, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında; 07.02.2023 ve 08.02.2023 tarihlerinde %25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." denildi.

            TÜRK HAVA YOLLARI DEPREM DUYURUSU

            Deprem bölgesi ve çevre iller için 06 Şubat 2023- 21 Şubat 2023 tarihleri arasındaki uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi iade edebilirsiniz. Bilet değişikliği ve iade işlemlerinizi 31 Mart 2023 tarihine kadar internet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

            Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde, olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/ varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz; Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir. Uçuşlarınız ile ilgili güncel bilgiyi kontrol edebilirsiniz" paylaşımını yaptı.

            PEGASUS DEPREM BÖLGESİ UÇUŞLARINI 100 TL'TE SABİTLEDİ

            Türk Hava Yolları ve Pegasus deprem bölgesindeki illerden uçuşlarda bilet fiyatlarını 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitledi. Pegasus'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

            "Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamlarla koordineli sekilde yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için yardım uçuşları düzenleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirlerimiz ve kurtarma ekipleri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz.

            Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat 2023'e kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'dir"

            HAVALİMANLARI AÇIK MI, KAPANDI MI?

            Gelen yeni bilgilere göre; Maraş ve Antep'te sivil uçuş yapılmıyor. Malatya Havalimanı hasar gördüğünden yolcu uçuşlarına kapalı ancak havalimanı arama kurtarma ve insani yardım malzemelerinin gönderilmesine açık durumda. Adana Havalimanı uçuşları ise hizmete açıldı.

            İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ - SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI

            İPTAL EDEN UÇUŞLAR İÇİN TIKLAYINIZ İSTANBUL HAVALİMANI
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            Haberler Yaşam THY, Pegasus, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep UÇUŞLAR İPTAL Mİ? 8,9 10 Şubat 2023 uçak seferleri sorgulama...
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