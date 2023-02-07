Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.02.2023 19:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2023 19:21
    ABONE OL

    Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ihtiyaç malzemelerini paylaştı, iş adamlarına seslendi!

    Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından ihtiyaç malzemelerini paylaşarak iş adamlarına çağrıda bulundu. Kınık, "İş insanlarımız, sanayici ve tüccarlarımız, hayırseverlerimiz sizlerle sahadaki ihtiyaç listemizi paylaşıyorum." dedi.

    Kınık, ihtiyaç malzemelerini paylaştı

    Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, işadamlarına seslendi.

    Gıda ve ihtiyaç malzemelerinin listesini paylaşan Kınık, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

    Kerem Kınık yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

    İş insanlarımız, sanayici ve tüccarlarımız, hayırseverlerimiz sizlerle sahadaki ihtiyaç listemizi paylaşıyorum.


    İhtiyaç Listesi

    Gıda/Diğer

    Örnek Gıda Paketi

    Gıda/Diğer

    Örnek Hijyen Paketi

    Barınma

    Bağış yapmak için; https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi

    Banka Hesap Bilgilerimiz:

    Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir, bu bir ilandır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi
    Haberler Yaşam Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ihtiyaç malzemelerini paylaştı, iş adamlarına seslendi!
        SON DAKİKA