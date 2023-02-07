Kızılay Başkanı Kerem Kınık, ihtiyaç malzemelerini paylaştı, iş adamlarına seslendi!

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, işadamlarına seslendi.
Gıda ve ihtiyaç malzemelerinin listesini paylaşan Kınık, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Kerem Kınık yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
İş insanlarımız, sanayici ve tüccarlarımız, hayırseverlerimiz sizlerle sahadaki ihtiyaç listemizi paylaşıyorum.
İhtiyaç Listesi
Gıda/Diğer
Örnek Gıda Paketi
Gıda/Diğer
Örnek Hijyen Paketi
Barınma
Bağış yapmak için; https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/404/pazarcik-depremi-bagisi
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