6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter, AVM'ler AÇIK MI, KAPALI MI?

Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, 6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter AÇIK MI, KAPALI MI? İşte detaylar!
İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR!
İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacak.
6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter AÇIK MI, KAPALI MI?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.
İstanbul Valiliği'nin yayınladığı uyarı metninde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün saat 20.00'da alınan son meteorolojik verilere göre İstanbul'un kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası'nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının Pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi.