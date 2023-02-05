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    • Yaşam
    • 05.02.2023 23:41
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    • 05.02.2023 23:41
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    6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter, AVM'ler AÇIK MI, KAPALI MI?

    Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tedbirler alındı. Vali Ali Yerlikaya da tedbir kararlarını tek tek açıkladı. Peki, 6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter AÇIK MI, KAPALI MI? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023?

    Hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Peki, 6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter AÇIK MI, KAPALI MI? İşte detaylar!

    İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR!

    İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılacak.

    6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter AÇIK MI, KAPALI MI?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi.

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    * Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

    İstanbul Valiliği'nin yayınladığı uyarı metninde, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün saat 20.00'da alınan son meteorolojik verilere göre İstanbul'un kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası'nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının Pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği bildirildi.

        Şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgârın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

        İstanbul Valiliği'nin açıklamasının devamında şöyle denildi:

        * Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 6 Şubat 2023 Pazartesi günü;

        * Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın İDARİ İZİNLİ sayılması,

        * Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilimiz dâhilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına;

        * Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarımızdaki eğitim faaliyetlerine;

        * Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine Bir (1) gün süreyle ARA VERİLMESİ kararlaştırılmıştır.

        İSTANBUL'DA UÇUŞLAR İPTAL

        Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

        THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti.

        Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

        "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76'sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."

        SABİHA GÖKÇEN KALKIŞLI BUGÜNKÜ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

        İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı tüm uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, bugün saat 20.30 itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı tüm uçuşların iptal edildiği, yarınki uçuşlarda ise yüzde 50 azaltmaya gidildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen (divert) 16 uçağın İstanbul Havalimanı'na inişine izin verildi.
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        Haberler Yaşam 6 Şubat Pazartesi KARGOLAR AÇIK MI 2023? Bugün kargolar, PTT, Nüfus Müdürlüğü, kütüphaneler, noter, AVM'ler AÇIK MI, KAPALI MI?
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