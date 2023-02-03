Recep ayının 13. günü ne zaman, YARIN MI 2023? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Bugün Recep ayının kaçıncı günü?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir. Recep ayının 13, 14 ve 15 oruçları olarak bilinen Eyyam-Biyd, aydınlık günler anlamını içerisinde barındırmaktadır. Peki, Recep ayının 13. günü ne zaman? Eyyamı biyd orucu ne zaman tutulacak? Bugün Recep ayının kaçıncı günü? İşte detaylar!
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zamandır ve önemi nedir?
Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
RECEP AYININ 13. 14. VE 15. GÜNÜ NE ZAMAN?
Üç aylar ve Recep ayı bu yıl 23 Ocak tarihinde başladı. Bu yıl Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat ve 15. günü 6 Şubat'a denk geliyor. Recep ayının ortasına rastlayan bu günlerin oruçlu olarak geçirilmesi tavsiye ediliyor.