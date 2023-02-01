Sahipsiz köpek dehşet saçtı! Emir Mete Durna'nın ölümü sonrası Türkiye ayaklandı: Bir çözüm bulunsun artık

Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemini salladı. Korkunç olayın adresi bu kez Van'dı. 10 yaşındaki Emir Mete Durna, pazartesi günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. Saat 17.30'da köpeğin saldırısına uğradı! Boğazından ağır yaralanan Mete, hemen hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Ancak kurtarılamadı.



Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise yürek yaktı! Çünkü H.K.'nin 25 Ocak'ta sahiplendiği köpeği olayın yaşandığı gün sokağa bıraktığı ortaya çıktı! Üstelik o köpek, Mete'yi öldürdükten yarım saat sonra başka bir vatandaşa daha saldırdı!