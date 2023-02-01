Sahipsiz köpek dehşet saçtı! Emir Mete Durna'nın ölümü sonrası Türkiye ayaklandı: Bir çözüm bulunsun artık

Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemini salladı. Korkunç olayın adresi bu kez Van'dı. 10 yaşındaki Emir Mete Durna, pazartesi günü arkadaşlarıyla oyun oynamak için dışarı çıktı. Saat 17.30'da köpeğin saldırısına uğradı! Boğazından ağır yaralanan Mete, hemen hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı. Ancak kurtarılamadı.
Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise yürek yaktı! Çünkü H.K.'nin 25 Ocak'ta sahiplendiği köpeği olayın yaşandığı gün sokağa bıraktığı ortaya çıktı! Üstelik o köpek, Mete'yi öldürdükten yarım saat sonra başka bir vatandaşa daha saldırdı!
'CANIMIZ YANDI'
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.K., dün tutuklanırken Mete, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Amca Mehmet Şirin Durna, "Canımızı yakan bir olay yaşandı. Çocuğu gördüm. Köpek parçalamış. İnsanlık dışı bir şey. Buna çözüm bulunsun. Vahim ve büyük bir acı" diyerek yetkililere çağrı yaptı.
SALDIRININ yaşandığı sitenin görevlisi Nejdet Örkin, Mete'yi köpekten kendisinin kurtardığını söyledi. "Büyük üzüntü duyuyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz, saldırgan köpeklerin hepsini toplasınlar" dedi.
TUTUKLANDI
Tutuklanarak cezaevine gönderilen H.K., 25 Ocak'ta köpeği sahiplendi. Sadece 5 gün baktıktan sonra sokağa terk etti! İşte o köpek, saatler sonra Emir'i katletti.
KORKUYORUZ!
Yaşanan vahşet, tüyler ürpertti. Herkes duruma sosyal medyadan tepki gösterdi:
Hiçbir hayvan hayatı insan hayatından değerli değildir.
Artık bir çözüm bulunması ve masum insanların canının yanmaması lazım.
Bir şeyler yapılsın artık. Yazık çocuklara yahu!
Acilen kısırlaştırma operasyonu başlatılmalı.
Düzenli yiyecek bulamayıp çeteleşen köpekler artık evcil hayvan değildir!