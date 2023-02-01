İzmir'deki özel okulda fahiş fiyat! Yemek fiyatını 11 bin liradan 30 bin liraya çıkardılar

Özel okullarda erken kayıt dönemi fahiş fiyatlarla başladı. Kimi okullar eğitim ücretinde yüzde 65 artış sınırını aşmanın yolunu buldu. Tercihe bağlı masrafları zorunlu tuttu, fiyatları katladı. İzmir'de bir özel okul da benzer uygulamaya başvurdu, velilerden de şikayet yağdı. Hukuki yollara başvuran veliler, "Yaklaşık 50 bin lira olan yıllık okul ücreti 100 bin liraya çıktı" dedi.
ZORUNLU MASRAF
Aynı zamanda veli olan Avukat Cengiz Serttaş, "Çocuğumuzun kaydını yenilemek için okula gittik. Yemek bedeline yüzde 300'e yakın zam uygulanmış, geçen sene sözleşmemizde olmayan genel gider katılım payı adı altında bir bedel eklemişlerdi. Okul yetkilileri, bunları ödediğimiz takdirde kaydı yenileyeceklerini söyledi. Biz de sadece eğitim bedelini okulun hesabına gönderdik. Ancak eksik olduğu ifade edilerek 1 gün sonra parayı geri yolladılar" dedi. Yaklaşık 300'e yakın veli ile bir araya geldiklerini ve okula dilekçe yolladıklarını kaydeden Serttaş, "Para iade edilince geri gelen bedeller üzerinden sulh hukuk mahkemesinde tespit davası açtım" diye konuştu. Veli Murat Erbaş ise "Geçen yıl 11 bin lira olan yemek bedeli, bu yıl 30 bin lira seviyesine yükselmiş. Süreci hukuken de takip ediyoruz" ifadesini kullandı.
ZORUNLU MASRAF
Aynı zamanda veli olan Avukat Cengiz Serttaş, "Çocuğumuzun kaydını yenilemek için okula gittik. Yemek bedeline yüzde 300'e yakın zam uygulanmış, geçen sene sözleşmemizde olmayan genel gider katılım payı adı altında bir bedel eklemişlerdi. Okul yetkilileri, bunları ödediğimiz takdirde kaydı yenileyeceklerini söyledi. Biz de sadece eğitim bedelini okulun hesabına gönderdik. Ancak eksik olduğu ifade edilerek 1 gün sonra parayı geri yolladılar" dedi. Yaklaşık 300'e yakın veli ile bir araya geldiklerini ve okula dilekçe yolladıklarını kaydeden Serttaş, "Para iade edilince geri gelen bedeller üzerinden sulh hukuk mahkemesinde tespit davası açtım" diye konuştu. Veli Murat Erbaş ise "Geçen yıl 11 bin lira olan yemek bedeli, bu yıl 30 bin lira seviyesine yükselmiş. Süreci hukuken de takip ediyoruz" ifadesini kullandı.