Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü 6 yaralı! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.
OTOMOBİL TERS DÖNDÜ
Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi tünel içinde, sol şeritte seyir halinde olan 34 LA 4227 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bankete, ardından 34 EKY 39 plakalı tırın tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü.
Kazayı gören Karayolları personelleri, kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istedi. Bu sırada 81 EL 481 plakalı yolcu otobüsü de kazayı fark edemeyerek, ters dönen otomobile çarptı. Otobüsün de çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki kar küreme aracına arkadan çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 Karayolları personeli ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.