Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü 6 yaralı! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

VALİ KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Erkan Kılıç, olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kılıç, "Otomobilin tünelin sağ tarafındaki bankete çarpması neticesinde bir kaza meydana geldi. Bu esnada Karayollarının küreme aracı yardım etmek için duruyor. O esnada arkadan gelen otobüs, bu kaza yapan otomobile çarpıyor. Kazaya 3-4 araç karıştı. Bir vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 kişi de hafif yaralandı" dedi.

İstanbul istikametinin trafiğe kapandığını söyleyen Kılıç, "Yolumuzu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz burada. Yolda herhangi bir karla alakalı buzlanma, kayma gibi durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kısa süreli trafiği durdurduk. Alternatif güzergahlardan trafik veriliyor" diye konuştu.