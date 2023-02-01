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    • Yaşam
    • 01.02.2023 13:43
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    • 01.02.2023 13:56
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    Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

    Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı.

    AJANSLAR
    Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza!

    Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    BİRBİRLERİNE GİRDİLER
    Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

    İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
    Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.
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        Haberler Yaşam Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
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