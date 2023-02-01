Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü 3 yaralı! İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI
Otoyolun İstanbul istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.