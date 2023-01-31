Sosyal medyada gündem oldu! Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açan kadın TikTok videosu! O kadın kim, tutuklandı mı?

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Yayının ilerleyen kısımlarında bir yandan çocukla ilgilenip bir yandan takipçilerine poz vermeye devam eden kadın sosyal medyada büyük eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi kadının çocuğunun yanından para için böyle bir şey yapmasına tepkisini dile getirdi.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çeken anne, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.