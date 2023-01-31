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    • Yaşam
    • 01.02.2023 10:54
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    • 01.02.2023 10:54
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    Sosyal medyada gündem oldu! Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açan kadın TikTok videosu! O kadın kim, tutuklandı mı?

    Sosyal medyada cinsel içerikli yayın açan kadın hakkında aramalar hız kazandı. Görüntülerde kadının yayın sırasında çocuğuna bir yandan yanıt verip bir yandan da görüntü vermeye devam ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açan kadın!

    Sosyal medyada bir kadının çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açarak takipçilerine görüntü vermesi tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

    Sosyal medya, yanında çocuğuyla takipçilerine erotik içerikli yayın yapan kadının videosu büyük tepki çekti.

    DONDURMAYLA POZLAR VERDİ

    Söz konusu görüntülerde canlı yayın açan bir kadının izleyenlere çeşitli pozlar verdiği anlar yer alıyor. Kadın kameraya bakıp kahkaha atarken elinde dondurma tuttuğu görülüyor.

    ÇOCUK DA YAYINA DAHİL OLDU

    Devamında ise elindeki dondurmayı, odada çocuğu olduğu iddia edilen kişiye uzatıyor ve izleyicilerine poz vermeye devam ediyor.

        SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

        Yayının ilerleyen kısımlarında bir yandan çocukla ilgilenip bir yandan takipçilerine poz vermeye devam eden kadın sosyal medyada büyük eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok kişi kadının çocuğunun yanından para için böyle bir şey yapmasına tepkisini dile getirdi.

        SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

        Çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video çeken anne, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



        GÖZALTI KARARI VERİLDİ

        Yapılan incelemede söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği değerlendirilmesine varıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında resen soruşturma başlattı. Aynı zamanda videodaki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açan kadın videosu infial yarattı
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        Haberler Yaşam Sosyal medyada gündem oldu! Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açan kadın TikTok videosu! O kadın kim, tutuklandı mı?
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