Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açan kadın TikTok videosu! Sosyal medyada gündem oldu! O kadın kim, tutuklandı mı?

Sosyal medyada bir kadının çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açarak takipçilerine görüntü vermesi tepkilere neden oldu. İşte detaylar...
Sosyal medya, yanında çocuğuyla takipçilerine erotik içerikli yayın yapan kadının videosu büyük tepki çekti.
DONDURMAYLA POZLAR VERDİ
Söz konusu görüntülerde canlı yayın açan bir kadının izleyenlere çeşitli pozlar verdiği anlar yer alıyor. Kadın kameraya bakıp kahkaha atarken elinde dondurma tuttuğu görülüyor.
ÇOCUK DA YAYINA DAHİL OLDU
Devamında ise elindeki dondurmayı, odada çocuğu olduğu iddia edilen kişiye uzatıyor ve izleyicilerine poz vermeye devam ediyor.