Zemheri ne zaman çıkıyor 2023? ZEMHERİ TAKVİMİ! 2023 || Kara kış (Zemheri) nedir, ne zaman başlayacak?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. İşte Zemheri ayı hakkında tüm detaylar...
ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?
Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.
ZEMHERİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2023
Zemheri, Aralık ayının 22'sinde başlayıp, 30 Ocak'ta sona erer. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.