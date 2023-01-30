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    • Yaşam
    • 30.01.2023 18:29
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    • 30.01.2023 18:30
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    Zemheri ne zaman çıkıyor 2023? ZEMHERİ TAKVİMİ! 2023 || Kara kış (Zemheri) nedir, ne zaman başlayacak?

    Zemheri 2023 tarihleri merak ediliyor. Kış mevsiminin ilk yarısı olarak ifade edilen zemheri ayının hangi gün başlayacağı hakkında araştırmalar hızlandı. Zemherinin en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olmasıdır. Peki, Zemheri nedir? 2023 Zemheri ne zaman çıkıyor? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Zemheri ne zaman çıkıyor 2023?

    Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, Zemheri ayı olarak ifade ediliyor. İşte Zemheri ayı hakkında tüm detaylar...

    ZEMHERİ NE ZAMAN BAŞLAR, NE ZAMAN BİTER?

    Havaların soğuması ve ülkemizde kar yağışının bu sene gecikmesiyle birlikte zemheri ayı araştırmaları hız kazandı. Halk tarafından karakış olarak adlandırılan 40 günlük dönem Zemheri ayı olarak ifade edilir. Zemheri olarak bilinen süreç, kış mevsiminin en şiddetli zamanlarıdır. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner.

    ZEMHERİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ 2023

    Zemheri, Aralık ayının 22'sinde başlayıp, 30 Ocak'ta sona erer. Meteoroloji uzmanlarına göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla Zemheri Ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

        ZEMHERİ NE DEMEK?

        Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir. Zemheri, 22 Aralık tarihinde çıkmakta olan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günleri ifade etmektedir. Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür. Fakat bazı yörelerde 45 gün olarak kabul edilir.

        HAMSİN AYI NE DEMEK?

        Halk takvimine göre, 31 Ocak ve 21 Mart tarihleri arasındaki dönem hamsin olarak adlandırılır. Kış dönemi kırk beşer günlük kasım, zemheri, hamsin olmak üzere üç ana bölüme ayrılır.
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        Haberler Yaşam Zemheri ne zaman çıkıyor 2023? ZEMHERİ TAKVİMİ! 2023 || Kara kış (Zemheri) nedir, ne zaman başlayacak?
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