2023 Recep ayının 13. 14. ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu faziletleri nelerdir? Bugün Recep ayının kaçıncı günü?

Mübarek üç ayların ilki olan Recep ayında ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar bu ayın 13. 14. ve 15 günü hakkında araştırmalar yapıyor. İslam alemi için son derece önemli olan günlerde yapılacak ibadetler merakla araştırılıyor. Peki, Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? 2023 Recep ayı ibadetleri nelerdir? İşte detaylar...
RECEP AYININ 13, 14 VE 15. GÜNLERİ NE ZAMAN?
Recep ayı 2023 ile birlikte nafile ve kaza oruçları tutulmaya, namazların kılınmaya ve insanların dini hayata daha çok yönelmeye başladı. Bu yüzden Recep ayının 13, 14 ve 15. günleri daha da önem arz etmeye başladı. Ay, bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ismi verilmiştir.
Bu yıl Recep ayının 13. günü 4 Şubat, 14. günü 5 Şubat ve 15. günü 6 Şubat'a denk geliyor. Recep ayının ortasına rastlayan bu günlerin oruçlu olarak geçirilmesi tavsiye ediliyor.
Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
Recep ayının fazileti
Üç aylar, kameri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, ilâhî rahmetin coştuğu aylardır.
Peygamberimiz (s.a.s) Receb ayı girdiğinde şöyle dua etmiştir:
"Allah'ım! Receb ve Şâban'ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır...". (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259; Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, IV, 189)
Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuşlardır:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua kabul edilir: Cuma gecesi, kurban ve ramazan bayramı geceleri (arefe gününü bayrama bağlayan geceler), recebin ilk (cuma) gecesi (Regaib kandili), şabanın ortasında bulunan gece (Berat kandili)." Beyhakî, Şuabü'l-İmân, nr. 3711