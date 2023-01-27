Pars hareketi! Anadolu leoparı foto kapana takıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'dan nesli tehlike altında olan Anadolu Leoparı'nın foto kapana yansıyan görüntülerini paylaştı.
"Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadesini kullandı.
Türkiye'de en az 4 farklı alanda leopar olduğu anlaşıldı. Bunun için üniversitelerle işbirliği yapıldı.
"Anadolu Leoparı iki ayrı bölgemizde yeniden görüntülendi. İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadesini kullandı.
Türkiye'de en az 4 farklı alanda leopar olduğu anlaşıldı. Bunun için üniversitelerle işbirliği yapıldı.