SON DEPREMLER LİSTESİ! Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!

Son dakika deprem haberleri! Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!

SON DAKİKA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Türkiye-İran sınırında saat 13.08'te 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.