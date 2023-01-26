Peygamberimizin Regaip Kandili duası! Tövbe kapıları açıldı! Kısa, uzun, Türkçe, Arapça REGAİP KANDİLİ duaları neler?

"Ey kalpleri evirip çeviren sultanlar sultanı! Bizim kalblerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi! Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi! Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi! Cümlemize vicdan genişliği lütfet kalplerimize inşirah bahşet, bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!"