Peygamberimizin Regaip Kandili duası! Tövbe kapıları açıldı! Kısa, uzun, Türkçe, Arapça REGAİP KANDİLİ duaları neler?

Yılın ilk kandili olan Regaip Kandili ise bu gece ihya edilecek. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gecesi olan Regaip Kandili duası ile vatandaşlar bu geceyi bereketli geçirmek istiyorlar. İşte Regaip Kandili duaları ve tüm detaylar...
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KANDİL DUASI NEDİR?
"Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )"
"Ya rabbi! acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi! Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!"