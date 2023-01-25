Yunanistan bu kez de kokoreçi sahiplenmeye çalıştı





AMANDA AMAN!

İngiltere'nin York kentinde yaşayan Amanda Appleyard, 74 gün önce hayatının şokunu yaşadı. Kedisi Roddy, kayboldu. Kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Amanda, her gün ağladı. Dün garaj yolunda yürüyen Amanda, onun miyavladığını duydu. Roddy, şaşırtıcı şekilde karşısında duruyordu. Gözlerine inanamayan Amanda, şimdi en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.



YAS GÜNÜ

Malta'da bir caninin kurbanı olan Pelin Kaya'nın son görüntüleri yürek dağladı. Pastadaki mumları üflediği kareler anne Çiçek Kaya'yı ağlattı: O benim meleğimdi.



KEM GÖZLERE BATMAN!

Batman kütüphanesi, geçen yıl 1 milyon 569 bin ziyaretçiye kapılarını açtı. Türkiye'deki 1258 kütüphane arasında 1. olmayı başardı!



POTANSİYEL REKOR

Alperen Şengün, bir rekor daha kırdı. 7 maç peşpeşe 5 ve üstü asiste ulaşarak "bunu yapan en genç pivot" olmayı başardı. Houston ise 13 maç sonra ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.



İLAÇ GİBİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2-3 hafta içinde ilaç eksikliği sorunu azalacak" dedi. SMA için 2 ilacın da görüşüldüğünü söyledi.



MAFYANIN EL KİTABI

30 yıldır ortalıkta gözükmeyen ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro, geçtiğimiz günlerde Sicilya'da yakalandı. Kaçışın detayları da ortaya çıktı. Sicilya adasının amfya kültürü olduğu için aslında gizlenmeden bir hayat yaşadığı ortaya çıkan Denaro'nun evini İtalyan istihbarat servisinin bildiğine de dikkat çekildi Şimdi hapiste aldığı teklifi değerlendiren Denaro'nun 2 kitap için 5 milyon euroluk teklife "evet" diyeceği iddia edildi.



ÇOBAN KATLİAMI

Ağrı Eleşkirt'te Afganistan uyruklu bir çoban, dün tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle kurşuna dizdi. Kanlar içinde kalan 3 kişi de hayatını kaybetti. Katil, kaçtı. Bölgeye jandarma çağırıldı. Ekipler, çobanı yakalamak için çalışma başlattı.



KİLİSENDEN DRAM ÇIKTI

İstanbul Karaköy'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında önceki akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin arasından Josephine Ekmekçioğlu (70) ile Fehim Atsup'un (75) cesedi çıktı. 4 kişi de yaralandı. Lojmandakilerin katalitik sobayla ısındığı anlaşıldı. Yangının nedeniyle ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı.



İNANILMAZ!

Bursa Osmangazi'de İ.A (46), bir gece kulübünde solist olarak çalışan N.İ'yı (41) beğenerek saplantı yaptı. Kadının yaşadığı mahalleye bile taşındı. İ., önceki gece iş çıkışı evine gitmek üzere mekandan ayrıldı. Evinin önüne geldiği sırada karşısına İ.A çıktı. "Gel konuşalım" diyerek kadınla tartışmaya başladı. N.İ'nın kızı Y. de sesler üzerine evden çıktı. Bu sırada İ.A belinden tabancasını çıkardı. N.İ'ye kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.A . ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. "N., öldüreceğim seni" diyen cani, sokağın başında park halinde olan otomobil ile kaçtı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DELİL YOK DEHŞET VAR

Kırşehir'de özel harekat polisi H.E.Y (33), 3 gün önce boşanma aşamasındaki eşi A.Y (33) ile çocuklarının velayeti nedeniyle sokakta tartıştı. 10 el ateş ederek hayattan kopardı. Ardından ise aynı silahla intihara kalkıştı. Genç kadının, 1 ay önce sona eren uzaklaştırma kararının ardından uzatılma talebi gönderdiği ortaya çıktı. Ancak Antalya 9'uncu Aile Mahkemesi'nce, şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı için reddedildiği anlaşıldı. Görgü tanığı oğulları A.Y.'nin (5), psikologla alınan ifadesinde, "Ben çok korktum. Annemi çok seviyorum" demesi ise yürekleri dağladı.



CİNAYET SUSÜ

İstanbul'da şarkıcı ve model S.Ç, kendisini rahatsız ettiğini söylediği eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i önce sopayla vurup, sonra ise külotlu çorapla boğarak katletti. Sunucu Gülşen Korucu ise S.Ç'nin 2018'de kardeşi Yaren Korucu cinayeti şüphelisi olduğunu iddia etti. Korucu, "S.Ç ve Yusuf sevgili oluyorlar, Yaren'i ortadan kaldırmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Yaren'in boynundaki tırnak izinin S.Ç'ye ait olduğunu düşünüyorum. S.Ç, olayı anlatmak için 150 bin lira para istedi. Yaren cinayeti duyulmasın diye Semih'i ortadan kaldırdı" dedi.

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