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    Yunanistan bu kez de kokoreçi sahiplenmeye çalıştı

    Yunanistan, bu kez de kokoreçe göz dikti! Medyası “Yüzyıllardır bize ait bir yemek” dedi! Ustalar itiraz etti: Bizimki beş yıldızlı bir lezzet! İşte sizler için derlediğimiz 25 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Biz bunları yemeyiz

    Komşu Yunanistan, sınırı aştı! Türk kültürüne dadandı. Geleneksel yiyeceklerimizi kendine aitmiş gibi tanıttı. Ülkede bu kez kokoreç çılgınlığı başladı! Kokoretsi, kokoretzi, kokirec gibi isimlerle menülerde yer alan Türkiye'ye özgü lezzet, 'Yunan yemeği' olarak yazıldı. Yaşanan anlaşmazlık, gazetelere de taşındı. Yunan medyası, kokoreçi mercek altına aldı. Yunan şef Elias Mamalakis, Kıbrıs Rum kanalı Sigma'ya katıldı. Kokoreçin bir Balkan yemeği olduğunu ve 19. Yüzyıl'dan beri Yunan ve Arnavutlar tarafından tüketildiğini anlattı. Ünlü kokoreç ustası Sinan Usta ise Yunanistan'daki kokoreçle Türkiye'deki kokoreç arasında fark olduğunu vurguladı. Rekabetin vitesini artırdı: Biz sadece bağırsak kullanıyoruz. Yunanistan'da bağırsağın içini ciğer, böbrek ve baharatla dolduruyorlar. Bizimki beş yıldızlı bir lezzet...



    HAYATA NAKİL
    Tekirdağ'da yaşayan Muzaffer Göksal (75), yüksek tansiyon hastasıydı. 12 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Diyalize girerken nakil listesine alındı. Bu sırada onunla aynı gün aynı yıl hatta aynı saatte doğan ancak beyin ölümü gerçekleşen İ.S.'nin böbreği bağışlandı. Kendisiyle uyumlu çıkan böbrekle sağlığına kavuşan Göksal, "Yeniden doğdum" ifadesini kullandı.



    CESUR YÜREK
    Adana'da Turgay Özeröz (58), seneler önce babasını ve ağabeyini aort yırtılması sonucu kaybetti. Önceki gün de ölümde burun buruna geldi! Uykusundan uyandı, göğsünde şiddetli bir ağrı hissetti! Hemen eşini uyandırıp "Aortum yırtılıyor, ambulans çağır" dedi. Apar topar hastaneye kaldırıldı, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb ve ekibinin 1 saat süren operasyonuyla iyileşti. Op. Dr. Cereb, "Aort yırtılmasında hastalar sırtlarında ve göğüs bölgesinde, bıçak saplanması gibi bir ağrı hisseder. Bazen hasta bayılır" dedi.
    MURAT KARAMAN



        'BRUK'SEL!
        Macaristan Ordusu'nda generallere yönelik emeklilik baskısı, "Macaristan'ın 15 Temmuz'u" olarak yorumlandı. Rus devletine ait Transmashholding ile ortaklığı olan Macaristan Savunma Bakanı Szalay- Bobrovniczky, 170'ten fazla Macar general ve üst düzey subayı erken emekliliğe zorlandı. Bu generallerin hepsinin de NATO ile yakın işbirliği içinde oldukları anlaşıldı. 45 yaşın üzerindeki kurmay subayların ve generallerin çoğunun uluslararası deneyime sahip ve birden fazla yabancı dil konuşan askerler olduğu hatırlatıldı. Generalleri emekliliğe zorlaması, NATO'nun merkezi Brüksel'de şok etkisi yarattı.



        AYAK TAKIMI
        Amerikalı rap sanatçısı Ronny J, sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştığı Leventcan Ülkebay'a ayakkabı sipariş etti. Miami'ye göndermesini istedi. Ancak 800 doları ödemedi. Tasarım ayakkabılarıyla sosyal medyada paylaşım yapan Ronny J, genç fenomenin ücret talep etmesi üzerine hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Şok olan Ülkebay, "Kargo ücretini bile ben ödedim. Yaklaşık 2 ay oldu. Hala para gelmedi" diyerek isyan etti.



        18 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 18 milyon 766 bin lira devretti. 5 bilenler 77 bin 248'er, 4 bilenler bin 262'şer, 3 bilenler 62'şer 2 bilenler 6'şar lira ikramiye alacak.



            O ARTIK MUTLU
            Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı evden kurtarıldıktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi edilen ve sonrasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Cem Muhammet A.'yı, kaldığı çocuk evinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında çocuk evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan, "Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında. Eğitime başladı. Hastanemize geldiğinde 17 kiloydu. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor" dedi. Prof. Dr. Özkan, minik çocuğa kitap hediye etti, onunla satranç oynadı.



            AMANDA AMAN!
            İngiltere'nin York kentinde yaşayan Amanda Appleyard, 74 gün önce hayatının şokunu yaşadı. Kedisi Roddy, kayboldu. Kedisinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Amanda, her gün ağladı. Dün garaj yolunda yürüyen Amanda, onun miyavladığını duydu. Roddy, şaşırtıcı şekilde karşısında duruyordu. Gözlerine inanamayan Amanda, şimdi en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.

            YAS GÜNÜ
            Malta'da bir caninin kurbanı olan Pelin Kaya'nın son görüntüleri yürek dağladı. Pastadaki mumları üflediği kareler anne Çiçek Kaya'yı ağlattı: O benim meleğimdi.

            KEM GÖZLERE BATMAN!
            Batman kütüphanesi, geçen yıl 1 milyon 569 bin ziyaretçiye kapılarını açtı. Türkiye'deki 1258 kütüphane arasında 1. olmayı başardı!

            POTANSİYEL REKOR
            Alperen Şengün, bir rekor daha kırdı. 7 maç peşpeşe 5 ve üstü asiste ulaşarak "bunu yapan en genç pivot" olmayı başardı. Houston ise 13 maç sonra ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

            İLAÇ GİBİ
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2-3 hafta içinde ilaç eksikliği sorunu azalacak" dedi. SMA için 2 ilacın da görüşüldüğünü söyledi.

            MAFYANIN EL KİTABI
            30 yıldır ortalıkta gözükmeyen ünlü mafya babası Matteo Messina Denaro, geçtiğimiz günlerde Sicilya'da yakalandı. Kaçışın detayları da ortaya çıktı. Sicilya adasının amfya kültürü olduğu için aslında gizlenmeden bir hayat yaşadığı ortaya çıkan Denaro'nun evini İtalyan istihbarat servisinin bildiğine de dikkat çekildi Şimdi hapiste aldığı teklifi değerlendiren Denaro'nun 2 kitap için 5 milyon euroluk teklife "evet" diyeceği iddia edildi.

            ÇOBAN KATLİAMI
            Ağrı Eleşkirt'te Afganistan uyruklu bir çoban, dün tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle kurşuna dizdi. Kanlar içinde kalan 3 kişi de hayatını kaybetti. Katil, kaçtı. Bölgeye jandarma çağırıldı. Ekipler, çobanı yakalamak için çalışma başlattı.

            KİLİSENDEN DRAM ÇIKTI
            İstanbul Karaköy'deki Surp Pırgiç Katolik Ermeni Kilisesi'nin lojmanında önceki akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin arasından Josephine Ekmekçioğlu (70) ile Fehim Atsup'un (75) cesedi çıktı. 4 kişi de yaralandı. Lojmandakilerin katalitik sobayla ısındığı anlaşıldı. Yangının nedeniyle ilgili çok yönlü araştırma başlatıldı.

            İNANILMAZ!
            Bursa Osmangazi'de İ.A (46), bir gece kulübünde solist olarak çalışan N.İ'yı (41) beğenerek saplantı yaptı. Kadının yaşadığı mahalleye bile taşındı. İ., önceki gece iş çıkışı evine gitmek üzere mekandan ayrıldı. Evinin önüne geldiği sırada karşısına İ.A çıktı. "Gel konuşalım" diyerek kadınla tartışmaya başladı. N.İ'nın kızı Y. de sesler üzerine evden çıktı. Bu sırada İ.A belinden tabancasını çıkardı. N.İ'ye kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.A . ise olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. "N., öldüreceğim seni" diyen cani, sokağın başında park halinde olan otomobil ile kaçtı. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan katil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

            DELİL YOK DEHŞET VAR
            Kırşehir'de özel harekat polisi H.E.Y (33), 3 gün önce boşanma aşamasındaki eşi A.Y (33) ile çocuklarının velayeti nedeniyle sokakta tartıştı. 10 el ateş ederek hayattan kopardı. Ardından ise aynı silahla intihara kalkıştı. Genç kadının, 1 ay önce sona eren uzaklaştırma kararının ardından uzatılma talebi gönderdiği ortaya çıktı. Ancak Antalya 9'uncu Aile Mahkemesi'nce, şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı için reddedildiği anlaşıldı. Görgü tanığı oğulları A.Y.'nin (5), psikologla alınan ifadesinde, "Ben çok korktum. Annemi çok seviyorum" demesi ise yürekleri dağladı.

            CİNAYET SUSÜ
            İstanbul'da şarkıcı ve model S.Ç, kendisini rahatsız ettiğini söylediği eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i önce sopayla vurup, sonra ise külotlu çorapla boğarak katletti. Sunucu Gülşen Korucu ise S.Ç'nin 2018'de kardeşi Yaren Korucu cinayeti şüphelisi olduğunu iddia etti. Korucu, "S.Ç ve Yusuf sevgili oluyorlar, Yaren'i ortadan kaldırmak için birbirlerine yardım ediyorlar. Yaren'in boynundaki tırnak izinin S.Ç'ye ait olduğunu düşünüyorum. S.Ç, olayı anlatmak için 150 bin lira para istedi. Yaren cinayeti duyulmasın diye Semih'i ortadan kaldırdı" dedi.

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