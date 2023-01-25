Kestel Belediyesi'nden öğrencilere ulaşım desteği! Öğrencilerin aylık ulaşım masrafları karşılanacak

Sosyal Belediyecilik alanında yoğun çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, örgün üniversite eğitimine devam eden ve Kestel'de yaşayan öğrencilerin aylık ulaşım masraflarını karşılama kararı aldığını açıkladı. Başkan Tanır'ın bu ulaşım desteği, üniversite öğrencileri ve ailelerini memnun ederken başvurular 7 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde başladı. Projeye ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi boyunca, Kestel'de yaşayan ve Bursa'daki üniversitelerde örgün eğitim gören lisans veya ön lisans öğrencilerimizin aylık Abonman BuKartlarını, Kestel Belediyesi olarak ödeyeceğiz. Sizlere ve ailelerinizin bütçesine bir nebze katkımız olduysa ne mutlu. Biz kentimizdeki, ilçemizdeki öğrencimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle de sizlere bu hizmeti sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Öğrencilerimizin rahat bir şekilde eğitim çatısı altında toplanması çok önemli. Öğrencilerimize her zaman, her konuda, imkanlar dahilinde elimizden gelen desteği göstereceğiz'' dedi.
LİSE VE ÜNİVERSİTELİ GENÇLERE MÜJDE
Kestel Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz Kasım ayında örgün üniversite eğitimlerine devam eden ve Kestel'de yaşayan öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararı alan Kestel Belediyesi, liseli gençleri unutmadı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, lise eğitimine devam eden ve Kestel'de yaşayan lise öğrencilerin yıllık ulaşım masraflarını karşılama kararının müjdesini verdi.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ EKMEĞİ PROJESİ
Bursa'da 3 yıldır 400 Gramı 1 TL'den Türkiye'nin en ucuz ekmeğini sofralarla buluşturan Kestel Belediyesi, dönem sonuna kadar ekmeğin fiyatından ve gramajından ödün vermemek için 1000 dönüm alana kendi buğdayını ekiyor. Kestel Belediyesi yıllık ihtiyaçları olan 800 ton unu elde edebilmek için kendi buğdayını ekme kararı aldı. 1000 dönümlük alanda 25 ton buğday tohumu ekimi, Ağlaşan Mahallesi'nde Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çakmak ve İlçe Protokolünün katılımıyla gerçekleşti. Başkan Önder Tanır ve beraberindeki heyet, ilk buğday tohumlarlını toprakla buluşturdu.