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    • Yaşam
    • 25.01.2023 18:00
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    • 25.01.2023 18:00
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    Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: 3 yaralı

    Malatya'da feribot iskelesinde yolcu indiren şoförünün kontrolünden çıkan halk otobüsü, Karakaya Baraj Gölü'ne devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, aralarından sürücünün de bulunduğu toplam 8 kişi, ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarıldı.

    AJANSLAR
    Belediye otobüsü baraj gölüne uçtu

    Malatya'da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu. Meydana gelen kazada 3 yolcu yaralandı.

    Malatya'da halk otobüsü, baraj gölüne devrildi!

    DALGIÇ EKİPLERİ SUDAN ÇIKARDI
    Malatya'nın Battalgazi ilçesi Atabey feribot iskelesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu.

    Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, suya düşen araç içerisinde bulunan 7 yolcu ve bir sürücü ise ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı.

    Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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        Haberler Yaşam Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: 3 yaralı
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