Feribota yolcu taşıyan otobüs baraj gölüne düştü: 3 yaralı

Malatya'da belediye otobüsü baraj gölüne uçtu. Meydana gelen kazada 3 yolcu yaralandı.
DALGIÇ EKİPLERİ SUDAN ÇIKARDI
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Atabey feribot iskelesinde meydana gelen olayda, seyir halindeki belediye otobüsü Karakaya Baraj gölüne uçtu.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve dalgıç sevk edilirken, suya düşen araç içerisinde bulunan 7 yolcu ve bir sürücü ise ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları ile sudan çıktı.
Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.