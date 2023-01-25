Belçikalı Helveh Assakereh, İstanbul'da yağlarını aldırdı hayatı kabusa döndü

Belçika'dan gelen Helveh Assakereh (38), yağ aldırmak için Bahçelievler'de özel bir hastanede operasyon yaptırdı. Ameliyat sonrası 3 ay boyunca idrarını tutamadı. Vücudundaki morluklardan da kurtulamadı. Ameliyat için verdiği 8 bin euro'yu geri alamadı. Psikolojik destek görmeye başladı. Ardından hukuk savaşı başlattı. Assakereh'in Avukatı Cihan Esin, "Hastanedeki yetkili ve doktorla arabulucu toplantısı yaptık. Hiçbir şekilde suçlamayı kabul etmediler. Taksirle yaralamadan dolayı suç duyurusunda bulunduk" açıklamasını yaptı.