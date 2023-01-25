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    • Yaşam
    • 03.02.2022 07:33
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    • 25.01.2023 09:04
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    2023 Regaip Kandili namazı saat kaçta nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip Kandili namazı var mı? Regaip kandili Türkçe dua...

    İslam alemi için büyük öneme sahip, Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" kabul ediliyor. Bu önemli gecede ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Kandil namazı nasıl kılınır?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Regaib Kandili namazı kaç rekattır, saat kaçta, ne zaman kılınıyor? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2023 Regaip Kandili namazı saat kaçta nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Bu önemli günde ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirecek olanlar Regaip kandili namazı hakkında araştırmalara başladı. Bu gece için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir. Peki, Regaip Kandili namazı ne zaman, saat kaçta 2023? Regaip Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte merak edilen bilgiler!

    REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN KILINIYOR?

    Üç ayların ilki olan Recep ayının ilk Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaip Gecesi'dir. Bu gece için özel bir namaz yoktur fakat akşam ile yatsı arasında 12 rek'at hacet namazı kılınabilir.

    Bunun yanında namaz borcu olanların bu mübarek gecede kaza namazları kılmaları tavsiye edilir.

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

    NAMAZA NASIL NİYET EDİLİR?

    Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur: Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah'ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra şöyle desin:

    "Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-arşi'l-azîm. Elhamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime mağfiretik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve'sselâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" (Tirmizî, "Salât", 140, 348)."

        NAMAZ NASIL KILINIR?

        Her rek'atta Fâtiha'dan sonra üç kere "Kadir" Suresi ve on iki kere "İhlâs" Sûresi okunacaktır. Veya bir kere "Kadir" Sûresi ve üç kere "İhlâs" Sûresi okunur.

        REGAİP KANDİLİ DUALARI NELERDİR?

        300 SALAVAT-I ŞERİFE

        Salât ve selam kelimelerinden oluşan "salât-u selam" terkibi, Hz. Peygamber için okunan ve Allah'ın rahmet ve selamının onun üzerine olması dileğini ifade eden dualara denir.

        Hz. Peygambere en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.

        "Allahümme salli alâ Muhammed" "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

        101 FATİHA-I ŞERİFE

        Fatiha Suresi'nin Okunuşu

        1- Bismillahirrahmânirrahîm.
        2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
        3- Errahmânir'rahim
        4- Mâliki yevmiddin
        5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
        6- İhdinessırâtel müstakîm
        7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

        Fatiha Suresi'nin Anlamı

        1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
        2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
        3- O Rahmân ve Rahim,
        4- O, din gününün maliki Allah'ın.
        5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
        6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
        7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

        Kur'an'ın mukaddimesi: Fatiha Suresi

        101 İHLAS ŞERİF

        İhlas Suresi okunuşu

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        1- Kul hüvellâhü ehad
        2- Allâhüssamed
        3- Lem yelid ve lem yûled
        4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

        İhlas Suresi anlamı

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        1- De ki; O Allah bir tektir.
        2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
        3- Doğurmadı ve doğurulmadı
        4- O 'na bir denk de olmadı.

            101 KADİR SURESİ

            Kadir Suresi okunuşu

            Bismillahirrahmânirrahîm.

            1- İnna enzelnahü fiy leyletilkadr
            2- Ve ma edrake ma leyletülkadr
            3- Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
            4- Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr
            5- Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

            Kadir Suresi anlamı

            Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

            1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
            2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
            3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
            4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
            5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
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            Haberler Yaşam 2023 Regaip Kandili namazı saat kaçta nasıl kılınır, kaç rekattır? Regaip Kandili namazı var mı? Regaip kandili Türkçe dua...
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