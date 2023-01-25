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    • Yaşam
    • 25.01.2023 08:02
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    • 25.01.2023 08:02
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    Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek? 2023 HAC KURA TAKVİMİ || Kayıtlar devam ediyor mu?

    2023 Hac kayıtları devam ediyor. Ön kayıt yaptırmak isteyen hacı adayları e-Devlet üzerinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda kayıt yaptırıp kesin kayıt yaptıramayan adayların kayıt yenileme işlemleri ise Ocak ayının başında güncellendi.

    takvim.com.tr
    Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek?

    2023 Hac kayıtları devam ediyor. Ön kayıt yaptırmak isteyen hacı adayları e-Devlet üzerinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda kayıt yaptırıp kesin kayıt yaptıramayan adayların kayıt yenileme işlemleri ise Ocak ayının başında güncellendi.

    HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

    2023 yılında Hac ibadetini yapmak için ilk kez kayıt yaptıracak olanlar müracaatlarını 5-26 Ocak tarihleri arasından e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Hacı adayları e-Devlet üzerinden "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.

    2023 HAC KURALARI NE ZAMAN?

    2023 Hac kuraları için tarih henüz kesinleşmedi. Diyanet İşleri Bakanlığı Hac kura tarihlerini açıkladığında haberimizde bilgiler güncellenecektir.

        HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları aracılığıyla 250 TL ön kayıt ücreti yatırılması gerekmektedir. 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.

        2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden belirleniyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

        Oda türüne göre ortalama oda fiyatları:

        2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

        3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

        4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası
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        Haberler Yaşam Hac kuraları 2023 ne zaman çekilecek? 2023 HAC KURA TAKVİMİ || Kayıtlar devam ediyor mu?
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