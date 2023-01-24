2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman başlayacak?

2023 yılının dini günleri belli oldu. Üç ayların başlangıcı ise en sık aratılanlar araısnda yer alıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl ocak ayına denk geliyor. Peki, 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilenler...