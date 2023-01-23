2023 Hac kayıtları devam ediyor. Ön kayıt yaptırmak isteyen hacı adayları e-Devlet üzerinden kayıtlarını tamamlayabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda kayıt yaptırıp kesin kayıt yaptıramayan adayların kayıt yenileme işlemleri ise Ocak ayının başında güncellendi.
HAC KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
2023 yılında Hac ibadetini yapmak için ilk kez kayıt yaptıracak olanlar müracaatlarını 5-26 Ocak tarihleri arasından e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Hacı adayları e-Devlet üzerinden "Oda Tercihli'' veya "Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir.
2023 HAC KURALARI NE ZAMAN?
2023 Hac kuraları için tarih henüz kesinleşmedi. Diyanet İşleri Bakanlığı Hac kura tarihlerini açıkladığında haberimizde bilgiler güncellenecektir.