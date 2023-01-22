Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sevgilisini öldüren Seçil Çiftçi’nin Yaren Korucu’nun katilini bildiği iddia edildi

    Sancaktepe'de eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i öldüren Seçil Çiftçi’nin 2018 yılında hayatını kaybeden Yaren Korucu’nun katilini bildiği iddia edildi.

    Katili biliyor
    İstanbul Sancaktepe'de eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i önce sopayla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.


    Yaren'in ablası Gülşen Korucu, katilin bulunması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

    MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
    Sanatçı ve TV program sunucusu Gülşen Korucu, 2018'de silahla vurulup hayatını kaybeden 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'yla ilgili olarak, "Kız kardeşim evden 1 Kasım 2018 günü çıktı. Bir gün sonra bize ölüm haberi geldi. Polis bize kız kardeşimin intihar ettiğini ve kan kaybından hayatını kaybettiğini söyledi. Yaren güya sokakta silahla göğsünden kendini vurmuştu. Biz Yaren'in bulunduğu yere gittik baktık. Etrafta kan yoktu. Seçil, kız kardeşimi kimin öldürdüğünü biliyor. Kendisi de olay yerindeydi. Kardeşimi de tanıyordu. Kimin öldürdüğünü itiraf etmek için bizden para istedi sonra vazgeçti. Hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kandil - HDP - İYİ Parti üçgeninde yaşananlar
    Haberler Yaşam Sevgilisini öldüren Seçil Çiftçi’nin Yaren Korucu’nun katilini bildiği iddia edildi
        SON DAKİKA