Sevgilisini öldüren Seçil Çiftçi’nin Yaren Korucu’nun katilini bildiği iddia edildi

İstanbul Sancaktepe'de eski erkek arkadaşı Semih Sevim'i önce sopayla vurup ardından külotlu çorapla boğarak öldüren şarkıcı ve model Seçil Çiftçi hakkında şok bir iddia daha ortaya atıldı.
Yaren'in ablası Gülşen Korucu, katilin bulunması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
Sanatçı ve TV program sunucusu Gülşen Korucu, 2018'de silahla vurulup hayatını kaybeden 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'yla ilgili olarak, "Kız kardeşim evden 1 Kasım 2018 günü çıktı. Bir gün sonra bize ölüm haberi geldi. Polis bize kız kardeşimin intihar ettiğini ve kan kaybından hayatını kaybettiğini söyledi. Yaren güya sokakta silahla göğsünden kendini vurmuştu. Biz Yaren'in bulunduğu yere gittik baktık. Etrafta kan yoktu. Seçil, kız kardeşimi kimin öldürdüğünü biliyor. Kendisi de olay yerindeydi. Kardeşimi de tanıyordu. Kimin öldürdüğünü itiraf etmek için bizden para istedi sonra vazgeçti. Hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.
Yaren'in ablası Gülşen Korucu, katilin bulunması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.
MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR
Sanatçı ve TV program sunucusu Gülşen Korucu, 2018'de silahla vurulup hayatını kaybeden 19 yaşındaki kız kardeşi Yaren Korucu'yla ilgili olarak, "Kız kardeşim evden 1 Kasım 2018 günü çıktı. Bir gün sonra bize ölüm haberi geldi. Polis bize kız kardeşimin intihar ettiğini ve kan kaybından hayatını kaybettiğini söyledi. Yaren güya sokakta silahla göğsünden kendini vurmuştu. Biz Yaren'in bulunduğu yere gittik baktık. Etrafta kan yoktu. Seçil, kız kardeşimi kimin öldürdüğünü biliyor. Kendisi de olay yerindeydi. Kardeşimi de tanıyordu. Kimin öldürdüğünü itiraf etmek için bizden para istedi sonra vazgeçti. Hukuk mücadelemiz sürüyor" dedi.