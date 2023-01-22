Kırmızı alarm! Büyükçekmece Baraj Gölü’nde su kalmadı

Beklenen kış bir türlü gelmedi. Türkiye'nin 81 ilinde görülen kuraklık, herkesi panikletti! Gözler ise mega kentteydi! Çünkü İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Büyükçekmece Gölü Barajı'nın dün çekilen fotoğrafı tehlikeyi gözler önüne serdi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, "Kısa ve uzun vadede İstanbul için bir su sıkıntısı görmüyoruz" dedi.
ESKİŞEHİR'DE aynı gün birer yıl arayla çekilen fotoğraflar da kuraklığı belgeledi. Geçtiğimiz yıl 21 Ocak'ta kar yağarken, bu yıl hava 15 dereceydi!
ESKİŞEHİR'DE aynı gün birer yıl arayla çekilen fotoğraflar da kuraklığı belgeledi. Geçtiğimiz yıl 21 Ocak'ta kar yağarken, bu yıl hava 15 dereceydi!