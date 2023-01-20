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    • Yaşam
    • 20.01.2023 16:27
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    • 20.01.2023 16:27
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    İstikbal'le her yer güzel

    Türkiye'nin lider mobilya markası İstikbal, 18 Ocak’ta 2023 Yeni Koleksiyonu için hazırladığı lansman filmini yayınladı.

    İstikbal’le her yer güzel

    "İstikbal'le Her Yer Güzel" mottosuyla yayınladığı reklam filmiyle İstikbal, göz alıcı tasarım ürünlerini tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Filmde sevdiklerimiz ve dostlarımızla paylaştığımız en güzel anlara, yaşam alanlarına kattığı zenginlikle ortak olan İstikbal'in yeni sezonda yer alan ürünleri tanıtılırken, aynı zamanda çok sayıda sanatsal ize de rastlamak mümkün. Blanca, William, Viola ve Mitra Concept ürünlerinin kullanıldığı reklam filminin çekimleri ise Türkiye'nin en özel mekanları arasında olan Kapadokya, Galata Kulesi, Beykoz Kundura Fabrikası ve Riva'daki Göl Evi'nde yapıldı.

    İstikbal, en yeni tasarım ürünleri ve 2023 Lansman Filmi ile yeni sezonda adından sıkça söz ettirmeye ve her yeri güzelleştirmeye devam edecek.

    *Yasal Uyarı: Bu içerikten Turkuvaz Medya sorumlu değildir.

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