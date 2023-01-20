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    • Yaşam
    • 20.01.2023 22:03
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    • 20.01.2023 22:03
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    Akasaray'da yürek yakan kaza! 1’i bebek 3 ölü

    Son dakika haberleri... Aksaray’da feci bir kaza meydana geldi. Otomobil ile vincin çarpışması sonucu anne, baba ve 1 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

    1 aylık bebek kazada öldü!

    Aksaray'da otomobil ile vincin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne, baba ve 1 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

    Kaza, Eşmekaya-Eskil yolu Akgöl Yaylası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşmekaya beldesinden Eskil ilçesine giden Ali Osman Gezginç (36) idaresindeki otomobil aynı güzergahta önünde seyreden Mahmut B. yönetimindeki vince arkada çarptı.

    Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Ali Osman Gezginç ile eşi Nazmiye Gezginç (34) olay yerinde hayatını kaybederken, oğulları Mehmet Gezginç (12) ve kızları 1 aylık bebek Elif Yüsra Gezginç ağır yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    1 AYLIK BEBEK ÖLDÜ
    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinde sıkışan yaralı çocuklar kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi. 12 yaşındaki Mehmet ve kız kardeşi 1 aylık bebek ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 1 aylık bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, abisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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