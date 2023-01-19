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    • Yaşam
    • 19.01.2023 21:41
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    • 19.01.2023 21:41
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    Yarın saat kaçta karne verilecek? 20 Ocak 2023 e-karne ne zaman açılacak? DİJİTAL KARNE PANOSU || Karne öğleden sonra mı verilecek?

    Okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşti ve öğrenciler 21 Kasım'da yeniden ders başı yaptı. 15 gün sürecek yarıyıl tatili ise yarın çalacak son ders zilinin ardından başlayacak. Peki, karne yarın saat kaçta verilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yarın saat kaçta karne verilecek?

    İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve veliler karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceğini araştırmaya başladı.

    KARNE YARIN SAAT KAÇTA VERİLECEK?

    Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

    OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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        Haberler Yaşam Yarın saat kaçta karne verilecek? 20 Ocak 2023 e-karne ne zaman açılacak? DİJİTAL KARNE PANOSU || Karne öğleden sonra mı verilecek?
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