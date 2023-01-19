Yarın saat kaçta karne verilecek? 20 Ocak 2023 e-karne ne zaman açılacak? DİJİTAL KARNE PANOSU || Karne öğleden sonra mı verilecek?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve veliler karnelerin ne zaman, saat kaçta verileceğini araştırmaya başladı.
KARNE YARIN SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.
OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.