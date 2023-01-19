Yarın saat kaçta karne verilecek? 20 Ocak 2023 e-karne ne zaman açılacak? DİJİTAL KARNE PANOSU || Karne öğleden sonra mı verilecek?

OKUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde yer alan bilgiye göre, öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.