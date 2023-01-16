Diyanet 2023 Hac kurası SORGULAMA ekranı... 2023 KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

2023 yılında hac farizasını yerine getirecek hacı adaylarının belirlenmesi için bugün Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından çekiliyor. İşte 2023 hac kuraları takvimi ve konu hakkında detaylar...
HAC KURALARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?
Hac kuraları bugün çekiliyor. Kuralar 26 Ocak'a kadar sürdürülecek. Kuralar Diyanet Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.
HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023?
2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.Fuat Oktay, ''9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır." açıklamasında bulundu.