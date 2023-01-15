Kırtasiyeden alınan takımla satranç öğrenip, dünya şampiyonu oldu

Bursa'da yaşayan Yağız Kaan Erdoğmuş, daha 11 yaşındaydı. Ancak hayatına çok sayıda başarı sığdırdı. 6 yaşında santrançla tanıştı. 8 yaşında 'Avrupa Şampiyonu', 10 yaşında ise 'Dünya Şampiyonu' olmayı başardı. 75 madalya, 40 da kupa kazandı. Dünyanın en genç Uluslararası Ustası unvanını kaptı! "Satranca 6 yaşında, anaokulunda başlamıştım. Babam kırtasiyeden 18 liraya almıştı. Hep oynadım. Sonra bu seviyeye geldim" ifadesini kullandı.

ZEHİR ZEMBEREK

Cezaevine uyuşturucu taşıyan avukat hakkında rekor hapis cezası istendi. İstanbul'da yaşayan avukat Z. A., geçtiğimiz yıl Maltepe Cezaevi'ne gitti. Yeğeninin sevgilisi olan hükümlü A. Y.'ye uyuşturucu götürdüğü belirlendi! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde A. Y.'nin arkadaşları tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 10 yıl, 'İnfaz kurumu ve tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan da 5 yıla olmak üzere toplam 15 yıl hapis istendi.



Seda Nur GÜNAYDIN