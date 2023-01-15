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    Kırtasiyeden alınan takımla satranç öğrenip, dünya şampiyonu oldu

    Bursa'da yaşayan Yağız Kaan Erdoğmuş (11), 6 yaşında anaokulunda tanışıp hayatının merkezine koyduğu satrançta, 8 yaşında 'Avrupa Şampiyonu', 10 yaşında 'Dünya Şampiyonu' oldu. İşte 15 Ocak 2023 tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz yaşam haberleri.

    ’Şah’ane!

    Bursa'da yaşayan Yağız Kaan Erdoğmuş, daha 11 yaşındaydı. Ancak hayatına çok sayıda başarı sığdırdı. 6 yaşında santrançla tanıştı. 8 yaşında 'Avrupa Şampiyonu', 10 yaşında ise 'Dünya Şampiyonu' olmayı başardı. 75 madalya, 40 da kupa kazandı. Dünyanın en genç Uluslararası Ustası unvanını kaptı! "Satranca 6 yaşında, anaokulunda başlamıştım. Babam kırtasiyeden 18 liraya almıştı. Hep oynadım. Sonra bu seviyeye geldim" ifadesini kullandı.

    ZEHİR ZEMBEREK
    Cezaevine     uyuşturucu taşıyan avukat hakkında rekor hapis cezası istendi. İstanbul'da yaşayan avukat Z. A., geçtiğimiz yıl Maltepe Cezaevi'ne gitti. Yeğeninin sevgilisi olan hükümlü A. Y.'ye uyuşturucu götürdüğü belirlendi! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde A. Y.'nin arkadaşları tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 10 yıl, 'İnfaz kurumu ve tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan da 5 yıla olmak üzere toplam 15 yıl hapis istendi.

    Seda Nur GÜNAYDIN


    ÇOK GRiP!
    KIRKLARELİ'NDE yaşayan 3 çocuk ve 9 torun sahibi Neriman Türker (77), grip geçirdiği sandı. Soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerde, kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı! Tıkalı 2 damarına stent takıldı. Bu süreçte iki kez kalbi duran Türker için kritik süreç başladı! Ciddi oranda kalp yetmezliği yaşamasından dolayı yapay kalp takılan Türker, doktorların müdahalesiyle hızla toparlandı. "Doktorlarımın müdahalesiyle 77 yaşında yeniden doğdum" diyerek mutluluğunu anlattı.
    Gül KİREKLO



    POMPALI DEHŞETİ
    Batman'da önceki gün bir okulun bahçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ahmet Doğan, oğlu F.D. ile 7 ay önce boşandığı Edibe Güneş'in yanında kalan kızını görmek için Aydınkonak İlkokulu'nun önüne gitti. Okul bahçesinde eski eşi Edibe, kayınbiraderi Abdulaziz ve onun oğlu Recep Güneş ile karşılaşan Ahmet Doğan ile taraflar arasında kavga çıktı. Ahmet Doğan, oğlunun araçtan getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Olayda Abdulaziz Güneş hayatını kaybetti, Edibe ve Recep Güneş yaralandı. Ahmet Doğan ifadesinde, bir süre önce boşandığı eşinin kendisine kızını göstermediği için olayın yaşandığını söyledi.
    Necdet ÇAKIR


        TACİZ OPERASYONU
        Olay, saat 14.00'te Fatih Topkapı Caddesi üzerinde meydana geldi. Avcılar'dan otobüse binen yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre bir kadına tacizde bulundu. Fatih'te otobüsten inen kadın polisi arayarak şüphelinin eşkal bilgilerini vererek şikayette bulundu. Kadının ihbarı üzerine aynı durakta inen şüphelinin yakalanması için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgilerinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin Topkapı Caddesi istikametine yürüdüğü tespit eden polis, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Ekipler, çevreyi ararken şüphelinin yolda yürüdüğünü gördü. 2 polis memuru Taciz şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı. Kadının da teşhis ettiği şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        ÖLDÜRDÜLER
        İzmit'te         mezar ziyaretine giden vatandaşlar, mezarlık telleri dışında taşların dizilmesiyle yapılan yeni mezarı fark etti. Mezarın küçük olması sebebiyle bebek gömüldüğünü düşünenler durumu polis bildirdi. Ekipler, mezarın içinde çarşafa sarılı köpek ölüsü buldu.



        90 MİLYON DEVRETTİ
        6         ve 5+1 bilen çıkmayınca 89 milyon 638 bin 965 lira devretti. 5 bilenler 219 bin 443 lira, 4 bilenler 2 bin 559 lira, 3 bilenler 223 lira, 2 bilenler ise 21 lira alacak.

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        Emekliye ek ödeme!
        Haberler Yaşam Kırtasiyeden alınan takımla satranç öğrenip, dünya şampiyonu oldu
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