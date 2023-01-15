Kırtasiyeden alınan takımla satranç öğrenip, dünya şampiyonu oldu

Bursa'da yaşayan Yağız Kaan Erdoğmuş, daha 11 yaşındaydı. Ancak hayatına çok sayıda başarı sığdırdı. 6 yaşında santrançla tanıştı. 8 yaşında 'Avrupa Şampiyonu', 10 yaşında ise 'Dünya Şampiyonu' olmayı başardı. 75 madalya, 40 da kupa kazandı. Dünyanın en genç Uluslararası Ustası unvanını kaptı! "Satranca 6 yaşında, anaokulunda başlamıştım. Babam kırtasiyeden 18 liraya almıştı. Hep oynadım. Sonra bu seviyeye geldim" ifadesini kullandı.
ZEHİR ZEMBEREK
Cezaevine uyuşturucu taşıyan avukat hakkında rekor hapis cezası istendi. İstanbul'da yaşayan avukat Z. A., geçtiğimiz yıl Maltepe Cezaevi'ne gitti. Yeğeninin sevgilisi olan hükümlü A. Y.'ye uyuşturucu götürdüğü belirlendi! Tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde A. Y.'nin arkadaşları tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi. Hakkında 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan 10 yıl, 'İnfaz kurumu ve tutukevine yasak eşya sokmak' suçundan da 5 yıla olmak üzere toplam 15 yıl hapis istendi.
Seda Nur GÜNAYDIN
ÇOK GRiP!
KIRKLARELİ'NDE yaşayan 3 çocuk ve 9 torun sahibi Neriman Türker (77), grip geçirdiği sandı. Soluğu hastanede aldı. Yapılan kontrollerde, kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı! Tıkalı 2 damarına stent takıldı. Bu süreçte iki kez kalbi duran Türker için kritik süreç başladı! Ciddi oranda kalp yetmezliği yaşamasından dolayı yapay kalp takılan Türker, doktorların müdahalesiyle hızla toparlandı. "Doktorlarımın müdahalesiyle 77 yaşında yeniden doğdum" diyerek mutluluğunu anlattı.
Gül KİREKLO
POMPALI DEHŞETİ
Batman'da önceki gün bir okulun bahçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ahmet Doğan, oğlu F.D. ile 7 ay önce boşandığı Edibe Güneş'in yanında kalan kızını görmek için Aydınkonak İlkokulu'nun önüne gitti. Okul bahçesinde eski eşi Edibe, kayınbiraderi Abdulaziz ve onun oğlu Recep Güneş ile karşılaşan Ahmet Doğan ile taraflar arasında kavga çıktı. Ahmet Doğan, oğlunun araçtan getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Olayda Abdulaziz Güneş hayatını kaybetti, Edibe ve Recep Güneş yaralandı. Ahmet Doğan ifadesinde, bir süre önce boşandığı eşinin kendisine kızını göstermediği için olayın yaşandığını söyledi.
Necdet ÇAKIR