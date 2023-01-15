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    • Yaşam
    • 15.01.2023 07:30
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    • 15.01.2023 07:30
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    2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman başlayacak?

    İnananların ibadet ve dualarla Allah'a yönelecekleri ve sonu 11 ayın sultanı Ramazan ayı olan mübarek üç aylar Recep ayının gelişiyle birlikte başlayacak

    takvim.com.tr
    Üç ayların başlangıcı ne zaman?

    2023 yılının dini günleri belli oldu. Üç ayların başlangıcı ise en sık aratılanlar araısnda yer alıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Üç ayların başlangıcı bu yıl ocak ayına denk geliyor. Peki, 2023 üç aylar başlangıcı ne zaman? İşte merak edilenler...

    ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2023 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

    REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

    Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanıyor. Bu yıl da Regaib Kandili 26 Ocak'ı 27 Ocak'a bağlayan gece kutlanacak.

        2023 YILI DİNİ GÜNLERİ

        Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

        Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

        Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

        Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

        Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

        Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

        Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
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        Haberler Yaşam 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ | Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2023 üç aylar ne zaman başlayacak?
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