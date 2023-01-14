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    Bu sapık nasıl serbest!

    D.T, saplantılı aşığı E.Y'nin tecavüzüne uğradı. 12 yıl ceza alan sapık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. D.T, gözü yaşlı yardım çağrısı yaptı: Çocuğumu tehdit ediyor. Kurtulmak istiyorum.

    Bu sapık nasıl serbest!

    İzmir Bayraklı'da yaşayan 1 çocuk annesi devlet memuru D.T. (28), 2015'te 7 ay süren eşinden ayrıldı. 2020'de bir başkasıyla evlenmekte karar kıldı. Eşinin arkadaşı E.Y'nin iftiraları ile bu evliliğinin henüz 20. gününde kıskançlık kaynaklı şiddet ve darba maruz kaldı. Genç kadın evliliğini bitirdi ancak E.Y'den kurtulamadı. D.T'ye hayatı zehir eden E.Y. telefon, sosyal medya ve fiziki takip ile taciz etmeye başladı. Defalarca şikayet eden D.T. uzaklaştırmada başarılı olamadı. Geçtiğimiz yıl şubatta evini taşımaya karar veren genç kadının evine gelen E.Y, genç kadına tecavüz etti. Büyük korku yaşayan D.T, o anları TAKVİM'e anlattı:

    KİM KORUYACAK
    Üzerime saldırdı. Yere düştüm bana tecavüz edip gitti. Taşınacağım ev için elektrik ustası geldi. Usta, beni odanın köşesinde çıplak ve ortalığı dağınık görünce polisi aramış. Yakalanıp tutuksuz yargılandı. Çıkar çıkmaz tehdide devam etti. 12 yıl hapis aldı. Elektronik kelepçe var. 5 yaşındaki oğlumla tehdit etti. 'Kendini korudun, başkalarını kim koruyacak' dedi.


    D.T.'nin avukatı Özge Kalyoncu Yılmaz, indirimsiz şekilde ceza uygulayan mahkeme heyetine teşekkür ederek; sanık hakkında yakalama kararı olmasına karşın, halen dışarıda olduğunu belirtti. Zanlının bir an önce aldığı cezayı çekmesi gerektiğini söyledi.

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