İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama! Yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!

Bağcılar'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.