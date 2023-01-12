Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.01.2023 17:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2023 17:06
    ABONE OL

    İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama! Yaralılar var

    Son dakika haberine göre İstanbul Bağcılar'da bir patlama meydana geldi. İş yerinde yaşanan patlama anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, yaralılar olduğu belirtildi.

    Bağcılar’da korkutan patlama! Yaralılar var

    İstanbul Bağcılar'da iş yerinde patlama!

    Bağcılar'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde bir iş merkezinin içinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle iş merkezinden saçılan molozlar caddeyi savaş alanına çevirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar olduğu belirtildi. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde patlamayla, kaldırımda yürüyenlerin iş merkezinden düşen cam ve beton parçalarının altından kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Ateş Kuşları
    Haberler Yaşam İstanbul Bağcılar'da korkutan patlama! Yaralılar var
        SON DAKİKA