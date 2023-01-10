Son dakika deprem haberleri! Son depremler, günün ilk saatleriyle birlikte sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? Kandilli AFAD Türkiye son dakika depremler listesi!
⛔DEPREM Mİ OLDU?
AFAD son depremler ve Kandilli son depremler listesine göre deprem mi oldu, deprem kaç şiddetinde oldu sorularına cevap bulabilirsiniz. Aşağıdaki son dakika deprem listesi aracılığıyla son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.
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⛔AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberlerİ ile vatandaşlara güncel deprem bilgisini vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi!
⛔TÜRKİYE DEPREM KUŞAKLARI
a) Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı
Van Gölü'nün kuzeyinden itibaren Erzincan, Tokat, Amasya, Gerede, Bolu, Adapazarı, İzmit Körfezi ve Marmara Denizi'nden, Saros Körfezi'ne kadar uzanır. Bu kuşağa Kuzey Anadolu Fay Hattı da denir. Ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü kuşak burasıdır. İzmit, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çankırı, Niksar, Erbaa, Erzincan, Erzurum, Pasinler bu kuşak üzerinde yer alır.