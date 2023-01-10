Hac kuraları başvuru süreci başladı. Başvuru yapan adaylar kuraların ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Umre kayıtları il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabiliyor. Peki Hac kuraları ne zaman çekilecek 2023 Diyanet? İşte Hac kura takvimi ve listesi...
HAC KURALARI NE ZAMAN 2023 DİYANET?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 Hac kura takvimini henüz açıklamadı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizden takip edebilirsiniz.
HAC TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Prof. Dr. Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında 2023 yılında yapılacak olan hac ve umre ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yapıldı.
Erbaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde'de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanın gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hac ve umre hizmetlerinde ortaya koyduğu gayret, samimiyet ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize gelişinden duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ederek bu ziyareti hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum'' şeklinde konuştu.