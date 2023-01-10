Emlak dolandırıcılarına operasyon: 110 gözaltı! 13 milyonluk Ferrari...

Mağdurları ikna eden şüphelilerin, masraflar için ödeme aldıkları, ayrıca aldıkları vekaletnameleri kullanarak kurbanları adına kredi çektikleri tespit edildi. Şebekenin şu ana kadar 200'ün üzerinde mağduru bulunduğu öğrenildi.

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDE LÜKS OTOMOBİLE POLİS EL KOYDU

Polis operasyonunda gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda çete lideri A.F.'ye ait olduğu öğrenilen 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobilde bulunuyor. El konan lüks otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla aldıkları 24 lüks ev ve arsa bulunduğu öğrenildi.

MAĞDUR "AYNI YERİ 50 KİŞİYE SATMIŞLAR"

Olayın mağdurlarından Sabahattin Balkaya, "Beni Yalova'da bir termal siteye günü birlik davet ettiler biz de gittik, gitmez olaydık. Akşam kadar bize sunum yaptılar, Devremülk tanıtımı yaptılar. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. İstanbul'a geldiğimde beni Mecidiyeköy'deki bürolarına çağırdılar. Siz yanlış bir işlem yapmışsınız biz bunu düzeltelim dediler. Bana 5 tane dosya değiştirttiler. Ne olduğunu anlayamadan 1 milyon liraya yakın zararım var" dedi.

Yetkililer operasyonunun sürdüğünü gözaltı sayısının ve mağdur sayısının önümüzdeki saatlerde artabileceğini söylediler.