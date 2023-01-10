Emlak dolandırıcılarına operasyon: 110 gözaltı! 13 milyonluk Ferrari...

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yapan bir şebekeye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon yapıldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul, Yalova, İzmir ve Urfa'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındı.
3 MİLYON NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilerek sorguya alınmaya başlandı. Kadıköy'de bulunan emlak şirketinin bürosun da geniş çaplı arama yapılırken, içerde bulunan evraklar tek tek inceleme altına alındı. İşyerinde bulunan bütün bilgisayarda incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 milyon lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen paralara para sayma makinesi ile sayılarak tutanak tutulup el kondu.
MÜLKÜNÜZÜ YABANCILARA 5 KATI FİYATA SATACAĞIZ DEYİP KANDIRMIŞLAR
Şüphelilerin aynı devre mülkleri yada arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları tespit edildi. Şüphelilerin devre mülkü olan kişileri telefon aradıkları ve "Mülkünüzü yabancı kişilere 5 katı fiyata satabiliriz." teklifi götürdükleri öğrenildi.