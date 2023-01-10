Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 10.01.2023 07:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 07:31
    ABONE OL

    Diyanet 2023 Hac kurası SORGULAMA ekranı... 2023 KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

    Hac kuraları 2023 çekimi bugün başlıyor! Hac kuralarını canlı yayında takip etmek isteyen hacı adayları konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Kuralar 26 Ocak'a kadar sürdürülecek. Kuralar Diyanet Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

    takvim.com.tr
    Diyanet 2023 Hac kurası sorgulama ekranı!

    2023 yılında hac farizasını yerine getirecek hacı adaylarının belirlenmesi için bugün Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından çekiliyor. İşte 2023 hac kuraları takvimi ve konu hakkında detaylar...

    HAC KURALARI NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

    Hac kuraları bugün çekiliyor. Kuralar 26 Ocak'a kadar sürdürülecek. Kuralar Diyanet Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

    HAC KAYITLARI NE ZAMAN 2023?

    2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.Fuat Oktay, ''9 Ocak'ta Cidde'de düzenlenecek Hac Konferansı'nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır." açıklamasında bulundu.

        HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

        HAC FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU MU?

        Henüz 2023 yılı hac fiyatları açıklanmadı.Hac fiyatlarının Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden bu hafta açıklanması bekleniyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Biden’ın ofisinden devlete ait gizli belgeler çıktı
        Haberler Yaşam Diyanet 2023 Hac kurası SORGULAMA ekranı... 2023 KURA TARİHLERİ TAKVİMİ
            SON DAKİKA