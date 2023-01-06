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    • Yaşam
    • 06.01.2023 15:17
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    • 06.01.2023 15:17
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    Sosyal medya uzmanı Mustafa Kara kimdir?

    Mustafa Kara, sahibi olduğu sosyal medya reklam ajansıyla dijital dünyada adından övgüyle söz ettiren başarılı bir isim. Peki Kara kimdir? İşte genç iş insanının bilinmeyenleri...

    Sosyal medya uzmanı Mustafa Kara kimdir?

    Mustafa Kara, 14 Ekim 1989 tarihinde İstanbul-Şişli'de dünyaya geldi.Kara çiftinin iki oğlundan küçüğü olan Kara, lise eğitiminin ardından 2008 yılında iş hayatına adım attı.

    Giyim mağazası satış kadrosu ,emlak danışmanlığı ve ilaç firması bölge sorumlusu gibi iş alanlarını deneyimleyen Mustafa Kara, askerlik vazifesini yerine getirdikten sonra evlendi. 8 yaşında bir kız çocuğu babası olan Kara, kendi ailesini kurduktan sonra ilgi duyduğu bilgisayar dünyasında profesyonel adımlar atma kararı aldı.

    İSTANBUL'DA AJANS KURDU
    Sosyal medya, grafik tasarım ve yazılım konularında çok sayıda eğitim alan Mustafa Kara, sosyal medya alanında uzmanlaştı. Hem teknik hem de kullanım açısından önemli bir bilgi birikimine sahip olan iş insanı, bu alanda eğitimler de vermeye başladı. İstanbul-Bakırköy'de bir yazılım ve sosyal medya reklam ajansı kuran Kara, halen buradaki ofisinde hizmet vermeye devam ediyor.

    HAYAL, SİHİRLE GERÇEĞE DÖNÜŞMEZ
    Kariyerinde Colin Powell'ın "Bir hayal sihirle gerçeğe dönüşmez. Alın teri, kararlılık ve çok çalışmak gereklidir" sözünü benimseyen Mustafa Kara, hayalleri doğrultusunda çizdiği yolda halen yeni yetenekler ve bilgiler kazanmak amacıyla araştırmayı ve farklı alanları deneyimlemeyi sürdürüyor.

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    Haberler Yaşam Sosyal medya uzmanı Mustafa Kara kimdir?
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