Özikizler Künefe’den ‘Baklava Shop’! Özikizler Künefe’den baklava durakları

Gastronominin başkenti Gaziantep'ten dünyaya yayılan Özikizler Künefe büyümeye devam ediyor. Türkiye'de 10 farklı adreste hizmet veren firmanın Amerika'daki ilk şubesi çok yakında açılacak. Kanada'da da master franchise yoluyla 8 şube açmak için tüm hazırlıklarını tamamlayan firmanın yöneticileri, büyüme stratejilerinin ikinci ayağını uygulamaya koydu.

DAHA ÇOK LEZZET NOKTASI

Yarım asırlık Özikizler Künefe'nin ikinci kuşak yöneticileri Hasan Durmaz, Hüseyin Durmaz ve Zülfikar Durmaz, Türkiye'nin dört bir yanında "Baklava Shop" dükkânları açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Özikizler şubelerinden metrekare olarak daha küçük, ancak aynı samimi atmosfere sahip olacak bu yeni dükkânlar, markanın hijyen sertifikalı ürünlerini daha çok lezzet tutkununa ulaştıracak.

GÜNDE 1.5 TON BAKLAVA ÜRETECEĞİZ

Özikizler Künefe'nin ünü dünyaya yayılan baklavaları, Türkiye'nin en çok tercih edilen tatlılarından. Özikizler'in hali hazırda 100'ü aşkın noktaya baklava ürettiğini dile getiren Durmaz ailesi, "Şu anda günlük ortalama 400 kilogram baklava üretiyoruz. Çok yakın gelecekte bu rakamı günlük 1.5 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz 'Baklava Shop' dükkânlarımız ile üretim hacmimiz daha da genişleyecek. Özikizler'in lezzetini bilmeyen kalmayacak diyecek kadar iddialıyız" dedi.

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