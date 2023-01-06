Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan: “Tedavi Edilmeyen Varisler Hayati Tehlikeleri Gündeme Getirir”

Varis Tehlikeli midir? Hayatımız için tehdit oluşturabilir mi?

Varis bacağımızda kanı kalbe taşıyan toplardamar sisteminin etkili çalışmaması ile ortaya çıkar. Hastada bacakta akşama doğru artan basınç ve dolgunluk hissi, ayak bileklerinde ödem, zamanla tüm bacakta ödem, gece krampları, kaşıntı bacakta hep orada olan bir huzursuzluk olarak kendini belli eder.

Varisin belirli durumlarda daha yaygın görüldüğünü ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan, "Varis dünyada yaş grubuna göre gittikçe daha çok artıyor. 40 yaş üzeri 4 kişiden birinde görülürken 50-55 yaş üzeri iki kişiden birinde varis görülüyor. Ciddi anlamda fazla bir topluluğu ilgilendiriyor. İnsanların özellikle hayat kalitesini bozuyor." diyerek sözlerini sürdürdü.

Peki hep bu boyutta mı kalır?

Variste geri dönemeyen kan kaçak notasına göre bir alanda birikir. Damarın içinde bekleyen ve dönemeyen kan bacakta damarda genişlemeye neden olur. Oksijenden düşmüş kan kalbe dönemez ve kan içinde bekler. Bekleyen ve genişleyen damar cilt altına sıvı sızmasına neden olarak damar iltihaplanmasına neden olabilir. Direkt olarak kana geçen enfeksiyon üşüme titreme yüksek ateş halsizlik çarpıntı gibi hastayı ciddi anlamda sıkıntıya sebep olan gürültülü bir tabloya sokabilir.

Varis damarın boyutunun gittikçe artmasıdır. Genişleyen damar ya kendiliğinden veya sizin küçük bir dokunma, kaşınma darbenizle kanayabilir. Bu damarların kendini atardamarlar gibi büzerek kanamayı durdurma yeteneği olmadığı için hayatınızı tehdit edecek kanamalara neden olabilir. Evde yalnız olduğunuzda olabilecek bu tür kanama özellikle çok geniş varislerde ciddi kanamaya neden olarak sizi kan kaybına bağlı şok tablosuna bile sokabilir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzu Ercan, "Hepimizde kanı pıhtılaştıran ve sulandıran proteinler vardır. Bunlar genetik olarak bize saç rengimiz gibi, göz rengimiz gibi kodlanmıştır. Hangimizde bu proteinlerde dengesizlik var, çoğumuz bilmez ve tanı konmadan hayatımızı yaşar gideriz. Bazen bu pıhtılaşma protein bozuklukları erken yaşta kalp krizi, inmeler iç organ damar tıkanıklıklarına neden olabilir. Eğer bunlarda sorun varsa bacağınızda gittikçe ilerleyen ama sizin ihmal ettiğiniz varisler hayatınızı tehdit edecek bacak damar tıkanıklıkları ve pıhtı atmalarına neden olabilir." sözleri ile varis konusunda her bireyin farkındalık sahibi olması gerektiğinin altını çizdi.

Bacakta pıhtı atması direkt akciğere olur. Ani büyük bir akciğer dalına giderse ani nefes alamama, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, kanlı balgam, nefes darlığı ve ani ölüm yapabilir.

Evet varis öldürme riski olan bir bombadır. Lütfen varislerinizi ihmal etmeyin!

Yasal uyarıdır. Bu içerikten Turkuvaz medya sorumlu değildir.