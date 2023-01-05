Trakya Bölge Uzmanı Abdullah Gürman kimdir?

Ticari gayrimenkul broker ve aynı zamanda Trakya Bölge Uzmanı olan Abdullah Gürman, gayrimenkul sektörünün son dönemde adından sıkça söz ettiren isimlerinden. "Satılamayan gayrimenkul yoktur, yanlış pazarlanan gayrimenkul vardır" mottosuyla başarıdan başarıya koşan Gürman'ın hayatı merak ediliyor. İşte girişimciyle ilgili bilgiler...



23 YAŞINDA KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Abdullah Gürman, 25 Ağustos 1984 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Malatya Merkez Battalgazili olan Gürman, uzun süre Tekirdağ-Çorlu'da yaşadı. Ticaret hayatına 2001 yılında Yerel Gazetecilik Matbaa ve Reklam Ajansı ile başladı. 2007 yılında soyadını verdiği Gürman Çelik Kapıları şirketini kurdu. Fas'a hem kapı hem de çeşitli inşaat malzemeleri ihraç ederek dış ticaret alanında da faaliyet göstermeye başladı.



SEKTÖRDE KISA SÜREDE BAŞARISINI KANITLADI

2008 yılında Trakya bölgesinde arazi alım-satım işine yönelen Abdullah Gürman, yeni adım attığı gayrimenkul sektöründe de kısa sürede başarılı oldu. Çorlu-Ergene başta olmak üzere Kırklareli, Yalova, İstanbul Esenyurt ve Ümraniye bölgelerinde sanayi ve ticari mülk ticaretleri alım-satım ve aracılık hizmetleri verdi. 14 yaşında Aziz ve 7 yaşında Said Necat isimli iki erkek çocuk babası olan Abdullah Gürman, Üsküdar'da ikamet ediyor.

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